Nou dia d'incidències amb Renfe al Montseny i al Vallès Oriental

Aquest matí desenes de viatgers de tota la comarca del Baix Montseny s'han desplaçat fins a Sant Celoni amb l'esperança d'agafar un tren fins al seu lloc de treball o el seu centre d'estudis. Malgrat l'anunci de la consellera Paneque aquest vespre de diumenge, la circulació de trens de Rodalies s'ha tornat a suspendre minuts després que s'hagi anunciat que es posava en marxa progressivament perquè s'ha reproduït la incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, segons ha informat Renfe. Això ha fet que els usuaris baixmontsenyencs hagin hagut de fer mitja volta cap a casa, o bé buscar-se la vida per arribar al seu destí.
A partir de les 8 s'ha anunciat que els trens recuperarien progressivament el servei, però les queixes dels usuaris per la incertesa s'han multiplicat a les xarxes socials i els trens continuen circulant amb retards i amb comptagotes. Fonts de l'estació de Cardedeu, expliquen que la freqüència de trens de l'R2-Nord, als volts de les 10:50 hores, és d'una circulació cada hora.
Interrupció poc després de posar-se en marxa
El servei s'havia posat en marxa aquest dilluns a partir de les sis del matí tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. Cap a dos quarts de set, però, s'ha tornat a suspendre per una incidència al centre de control d'Adif, situat a l'estació de França. Passades les set del matí s'ha anunciat que el servei es tornava a posar en marxa de forma progressiva, però aquest restabliment ha durat només uns minuts, ja que poc abans de les 7:30 hores s'ha tornat a anunciar la suspensió del servei. Segons han explicat alguns lectors a NacióBaixMontseny, els viatgers s'han trobat amb una situació de caos a l'estació de Sant Celoni i, molts, han optat pel vehicle privat per anar fins a Barcelona, on han topat amb un "gran col·lapse" a la Meridiana.
El Govern ha recomanat fer teletreball i minimitzar els desplaçaments innecessaris davant d’un nou matí de caos a Rodalies, en el qual s’ha suspès el servei dues vegades per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, a l’estació de França. En un missatge les xarxes, la Generalitat també ha anunciat que estan reforçant el servei de busos interurbans per facilitar la mobilitat. El Departament d’Empresa i Treball ha reiterat que davant la situació a Rodalies es recomana fer feina a distància “sempre que sigui possible” i l’ús de mitjans alternatius mentre no es recupera la circulació. La recomanació s’estén a tots als treballadors i no només als empleats públics.
Una fallada informàtica
El cap de comunicació d'Adif, Salvador Almenar, ha explicat que aquest dilluns s'ha produït una fallada informàtica i això "ha obligat, per una qüestió de seguretat", a aturar la circulació de trens. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que s'està investigant què ha passat: "Els nostres serveis de sistemes informàtics estan tractant d'esbrinar la raó per la qual ens hem quedat sense comandament al centre de control".
En ser preguntat si podria ser un boicot, ha respost que no podia donar ni descartar cap hipòtesi, ja que la investigació està en marxa. Amb tot, ha dit que estan tractant de garantir que el sistema no torni a caure i "pugui ser un dia amb la màxima normalitat possible" pel que fa a la circulació de trens.