Presenten una ruta al Baix Montseny en una fira mundial de turisme a Madrid

El Consell Comarcal de la Selva ha presentat aquest dimecres a la tarda la ruta de la Tordera i la riera d'Arbúcies al Fitur de Madrid com un actiu de turisme sostenible. Es tracta de la fira de turisme món més gran amb 255.000 visitants professionals de 156 països, que se celebra anualment a la capital espanyola i que, enguany, té Mèxic com a país convidat.
La Selva hi ha presentat el Tourdera, un projecte que engloba senderisme i cicloturisme tot resseguint el curs del riu Tordera i la riera d'Arbúcies amb l'objectiu de connectar el parc natural del Montseny amb el Mediterrani. En aquest projecte integra 18 municipis de la Selva, el Vallès Oriental i el Maresme. Ara, el Consell Comarcal de la Selva vol consolidar la ruta com una iniciativa de turisme sostenible i regeneratiu.
Per tal de fomentar el turisme actiu, els impulsors de la Tourdera han dividit el recorregut en 29 trams que es fan de poble a poble o quatre modalitats per fer tota la ruta sencera. A més, a partir de l'estiu inclouran un planificador digital perquè l'usuari pugui fer-se la ruta a mida. El model de governança que té el projecte consisteix en una oficina tècnica gestionada pel Consell Comarcal de la Selva que garanteix el bon funcionament i un segon àmbit de presa de decisions que es fa en les comissions de seguiment on es reuneixen els 18 ajuntaments que en formen part.
La ruta va començar a explotar-se el 2019 amb les últimes actuacions de senyalització del recorregut. L'objectiu era fer-ne un projecte de desenvolupament local per diversificar l'oferta turística i desestacionalitzar el sector. A més, es podien captar visitants als municipis interiors aprofitant el renom que tenen els pobles del litoral que hi participen.
El Consell Comarcal de la Selva aprofita l'altaveu que ofereix la fira de turisme de Madrid per presentar aquest projecte des de l'estand de l'Agència Catalana de Turisme. L'any passat ja va fer-ho amb el Vescomtat de Cabrera, un altre producte turístic de la comarca. El projecte Tourdera compta amb la participació dels ajuntaments d’Arbúcies, Blanes, Breda, Fogars de la Selva, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Malgrat de Mar, Massanes, Montseny, Palafolls, Riells i Viabrea, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Santa Maria de Palautordera, Tordera i Vallgorguina.