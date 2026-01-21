Arbúcies, segona vila catalana on més va créixer el PIB per habitant el 2023

Arbúcies va ser la segona vila de més de 5.000 habitants de Catalunya on més va créixer el PIB per persona el 2023. La capital montsenyenca de les carrosseries, que exporta arreu del món peces d'autocar i d'altres vehicles, va aconseguir un increment del 29% respecte a l'any anterior. Nou de cada 10 municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals han tingut creixements del PIB per habitant positius respecte de l’any anterior, però a Arbúcies només l'ha superat Martorell amb un 51,9%.
La vila del Baix Montseny ha registrat un increment molt per sobre de la mitjana catalana, que ha estat del 7,2% segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). A l’altre extrem, hi ha 10 municipis amb un PIB per habitant inferior als 15.000 euros: Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat, Vilanova del Camí, Calafell, Piera, Roda de Ter, Canyelles, Cunit, Santa Margarida de Montbui i Badia del Vallès.
Per sectors d’activitat, hi ha 24 municipis on la indústria és la principal activitat econòmica, encapçalats per Martorell amb un 86,5% -on hi ha la planta de Seat- i la Canonja amb 82,5% -on es troba el complex petroquímic-, i seguits de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (79,6%) -on hi ha una central nuclear-, Santa Margarida i els Monjos (79,2%), Guissona (78,9%), i Súria (76,4%), tots amb un pes de la indústria superior al 75% i molt per sobre de la mitjana catalana, que és del 19,2%.
El sector dels serveis és la principal activitat econòmica a la majoria de municipis de més 5.000 habitants i capitals comarcals, i en 92 municipis el pes dels serveis supera la mitjana catalana (75,1%), com ara Salou (94,7%) i Alella (92,1%).
Tots els municipis de més de 50.000 habitants mostren una evolució positiva del PIB per habitant l’any 2024 en comparació amb l’any anterior. L’increment més rellevant correspon a Castelldefels (7,7%) i Mollet del Vallès (7,5%), mentre que Rubí és el municipi que ha registrat un menor augment (5,2%), segons l’avanç del 2024.
Dels 23 municipis de més de 50.000 habitants, 9 mostren un PIB per habitant superior al de la mitjana catalana (39.531 euros), encapçalats pel Prat de Llobregat (77.939 euros), Sant Cugat del Vallès (59.780 euros) i Barcelona (56.360 euros), i seguits per Girona (50.284 euros), Cornellà de Llobregat (50.104 euros), Cerdanyola del Vallès (47.258 euros), Granollers (45.970 euros), Lleida (40.353 euros) i Tarragona (40.047 euros).