Arbúcies reforma el Passeig de la Riera: «És el principal eix turístic del poble»

Arbúcies comença aquest mes de gener les obres de millora integral del passeig de la Riera, un dels espais naturals, patrimonials i turístics més emblemàtics del municipi i un dels principals atractius turístics de la vila. Les actuacions, segons ha informat el consistori, s’emmarquen en un projecte estratègic de millora de la Riera, amb l’objectiu de reforçar-ne el paper com a eix vertebrador del municipi i com a espai clau per a la projecció turística d’Arbúcies.
Aquest projecte és possible gràcies a una subvenció dels fons europeus Next Generation, gestionada per l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consell Comarcal de la Selva. Concretament, forma part d'un programa de plans de sostenibilitat turística, dins del projecte “PSTD La Selva Interior". El conjunt del projecte comarcal ha rebut un finançament total de 2.818.170 d’euros, dels quals Arbúcies n'ha obtingut 668.925, destinats a diferents actuacions vinculades a la millora de l’experiència turística i a la sostenibilitat. La part més important del pressupost, 502.876 euros, es destina a les obres de millora i conservació del passeig de la Riera, que s’executaran en dues fases.
Com serà el nou passeig?
Les actuacions tenen un caràcter integral i inclouen la millora de la seguretat i l’accessibilitat, amb la rehabilitació de ponts, passeres, escales, baranes i murs; el condicionament del ferm i del traçat. La intenció és facilitar un ús segur i confortable; i la millora paisatgística i ambiental, amb la neteja i el sanejament de la vegetació i la retirada d’espècies invasores. També es preveu la dignificació de miradors, zones de berenador i espais d’estada, així com la millora de les àrees infantils i de lleure, i divulgar els elements patrimonials al llarg de tot el recorregut.
El conjunt d’actuacions es completa amb 12.690 euros per a la instal·lació de punts d’ancoratge de bicicletes i sistemes d’autoreparació, ja operatius des del juliol de 2025, i 22.195 euros per a la instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics, actualment en funcionament a l’aparcament de Can Delfí. A més, es destinen 32.670 euros a la senyalització digital del passeig de la Riera, 60.500 euros a la creació de continguts digitals —com gràfics 3D, vídeos 360º i recreacions històriques— i 37.994 euros a la senyalització física dels elements patrimonials.
Les obres del passeig de la Riera, amb un recorregut aproximat de quatre quilòmetres, es desenvoluparan en dues fases. La primera etapa s’iniciarà aquest mes de gener i està previst que s’allargui fins a finals de març. Durant aquest període, el passeig continuarà sent accessible, tot i que es produiran afectacions puntuals que estaran degudament senyalitzades per garantir la seguretat de vianants i ciclistes.
Arbúcies, qualitat de vida i turisme sostenible
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament d’Arbúcies té la voluntat de "consolidar del passeig de la Riera com el principal pol turístic del municipi". "És una aposta per un model de turisme sostenible, de qualitat i vinculat a la natura i al paisatge", han expressat a través dels canals institucionals.
El regidor d’Obres i Manteniment Urbà, Àngel Cabrero ha valorat molt positivament aquesta iniciativa i ha reivindicat el passeig com un tret distintiu d’Arbúcies, des que es va començar a construir a mitjans dels anys. “Aquest projecte no només millora l’experiència de les persones visitants, sinó que també incrementa la qualitat de vida de la ciutadania, la Riera és un espai de trobada, lleure i d’identitat”, ha declarat.