L'Ocine de Sant Celoni tanca les portes

El cinema Ocine de Sant Celoni tancarà les portes a partir d'aquest dilluns 12 de gener. Així ho han avançat diversos responsables polítics de la capital del Baix Montseny, que han lamentat el tancament d'aquest establiment de referència a la comarca. Malgrat que no es té constància de cap comunicat oficial, fonts de la política municipal apunten que el tancament s'explica per la manca de públic i les dificultats econòmiques que se n'han derivat. De moment, també es desconeix quin serà el futur de l’espai, situat al Centre Comercial Altrium.
L'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, a través de les xarxes socials, ha expressat el suport als treballadors del cinema i ha recordat la importància d'aquest espai per a la vida cultural de la ciutat. "És una pèrdua important per a l'oci del nostre municipi, vull expressar el meu sincer pesar", ha comunicat. En aquesta línia ha explicat que l'espai no és de titularitat municipal i que, per tant, l'Ajuntament no hi pot intervenir directament. "Desitgem sincerament que es pugui trobar una nova utilitat com més aviat millor perquè pugui tornar a ser un espai viu i obert a la ciutadania", ha declarat.
El tinent d'alcalde, Albert Planas, també ha volgut remarcar el suport del consistori als treballadors i ha descrit el fet com una "molt mala notícia" per Sant Celoni. "És el reflex d'un canvi profund en els hàbits de consum i gaudi cultural, que en els darrers anys han evolucionat cap a models cada vegada més digitals individuals i accelerats. Sovint, estan condicionats per dinàmiques comercials que tendeixen a desplaçar l'experiència col·lectiva i presencial", ha explicat el cap de llista de l'Alternativa.
Des de Junts per Sant Celoni i la Batllòria també han lamentat la "pèrdua de llocs de treball" i la desaparició d’un espai lúdic i cultural "que ha format part de la vida social de Sant Celoni durant anys".
Anys d'estira-i-arronsa
Els cinemes fa anys que han de competir amb les plataformes de continguts digitals de vídeo sota demanda i el cinema de Sant Celoni també se n'havia ressentit. La cadena Ocine ja va tancar temporalment les sales de Sant Celoni el 2021 juntament amb altres de Catalunya com Platja d'Aro, Blanes, Arenys, El Vendrell, Vila-seca i Roquetes.
A diferència d'aquest cop, van emetre un comunicat on van manifestar que el tancament a Sant Celoni era "temporal" i que l'objectiu era "continuar oberts més endavant". Alhora, des del sector, també van reclamar més ajudes per a l'exhibició que, com els teatres i els museus, van reivindicar que es tractava d'una "part de la identitat cultural de cada poble".