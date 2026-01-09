Sant Celoni restaurarà una capella romànica amagada

L'Ajuntament de Sant Celoni ja ha aprovat la compra de la segona planta de Can Canyes, una casa antiga situada a la plaça dels Estudis. Amb l'adquisició d'aquesta finca es podrà consolidar i rehabilitar de la capella romànica de Sant Celdoni, que data del segle XI i que està integrada en l'estructura de cases particulars.
Aquesta compra completarà l’adquisició que l'Ajuntament va fer el 2020 dels elements més importants conservats d'aquesta capella romànica desconeguda per molts celonins. En el primer pis i el baix d'aquesta edificació s'hi conserven dos dels elements més destacables de la construcció medieval, l’absis i el mur nord interior, que ja són de propietat municipal.
L’adquisició del segon pis de can Canyes permetrà alliberar la capella de les estructures i ampliacions que s’hi van dur a terme amb els anys i rehabilitar-la. L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament, és retornar un aspecte que s'assembli a l’original perquè el municipi recuperi un element del patrimoni històric que es remunta al passat medieval.
L'antiga capella romànica de Sant Celdoni, edificada al segle XI, és la que va donar nom a Sant Celoni i també la que va provocar la formació del poble al costat del camí ral medieval. Aquesta història, poc coneguda entre els baixmontsenyencs, perviu a les estructures de l'edifici, que es conserva parcialment i que ha quedat absorbida per cases particulars, especialment de can Canyes.
De les restes en destaca part de l'absis semicircular, construït amb carreus de pedra i que té una alçada aproximada de dos metres. Al centre s'hi va obrir una porta per accedir a l'eixida de la casa. A l’interior hi ha unes parets que els anteriors propietaris van fer repicar i van deixar amb la pedra vista, que corresponen al mur nord de l’interior de la capella, que fa uns 12 metres de llargada.
La capella de Sant Celdoni, un patrimoni desconegut
Segons apunten els historiadors, durant el segle X, si un viatger anava de Barcelona a Girona, en passar per l'indret on ara hi ha la vila de Sant Celoni, no hi trobava cap poble estructurat amb cases i carrers. Aleshores només hi havia unes quantes cases de pagès repartides pel territori i l'església parroquial de Sant Martí de Pertegàs, que és la que hi ha al Parc de la Rectoria Vella.
El poble, que es trobava disseminat, es coneixia amb el nom de Pertegàs. El camí que hi passava a prop, però, era molt transitat i seguia el traçat de l'antiga Via Augusta romana. A partir de l'època medieval, aquesta pas va rebre el nom de Camí Ral. En aquesta via, el propietari d'aquest territori, va fer construir al segle XI una capella dedicada a Sant Celdoni, patró dels manyefles (joves encarregats de tasques o encàrrecs) i que s'invocava tradicionalment contra determinats mals com problemes als ossos o pedregades.
La bona situació de l'esglesiola, en un lloc de pas obligat, va fer que aviat s'hi anessin construint cases a l'entorn per oferir serveis, entre d'altres, a la gent que viatjava pel camí. Aquesta primera agrupació urbana ja tenia la categoria de burg els primers anys del segle XII i va ser l'embrió de la capital del Baix Montseny.
Un projecte que ve de lluny
La recuperació del patrimoni emmurallat de la Força s’ha desenvolupat de manera progressiva al llarg de gairebé quinze anys, amb diferents actuacions impulsades per l’Ajuntament per preservar i fer accessible aquest espai històric. El 2006, el consistori va adquirir tres solars amb l’objectiu de rehabilitar la torre circular del carrer de les Valls i posar a l’abast de la ciutadania una part del recinte emmurallat de la Força que antigament protegia el nucli del poble.
Tres anys més tard, el 2009, es va inaugurar la recuperació de la torre de la Força, una actuació clau per a la reivindicació d’aquest element patrimonial. El 2010 es van dur a terme obres de consolidació a la casa de l’Estrella, situada a la plaça dels Estudis. Els treballs, que van incloure l’eliminació de teulades i forjats per evitar el risc d’esfondrament de l’edifici, van permetre posar al descobert dos nous trams de la muralla.
El projecte va fer un pas més el 2014, amb la primera ampliació del recinte de la torre de la Força. L’actuació va incorporar la quadra de can Lleu, a la plaça dels Estudis, un espai adjacent que conserva un pany important de la muralla i que va permetre ampliar l’àmbit visitable. El 2016 van finalitzar les obres de consolidació i condicionament de la casa de l’Estrella. Aquesta intervenció va fer visible des de la plaça del Bestiar el mur nord de la capella de Sant Celdoni i va permetre connectar aquest espai amb el carrer de les Valls.
Finalment, el 2019 es va iniciar el procés d’adquisició de la planta baixa i el primer pis de la casa de can Canyes, on es conserva la part més rellevant de la capella de Sant Celdoni, com l’absis i el mur nord interior. L’operació es va culminar el setembre de 2020, any en què també es va dur a terme la neteja de la finca i l’enderroc de la paret de tancament del pati. Aquesta actuació va permetre unir-lo amb el pati de l’Estrella, creant un únic espai més ampli per fer visible l’absis de la capella i integrar-lo amb el mur nord conservat.