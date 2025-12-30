Com funciona la taxa de residus a Sant Celoni: què es pagarà i per què

Sant Celoni començarà el 2026 amb la nova taxa de residus aprovada i un nou sistema de recollida selectiva en funcionament. La taxa de residus és l’import que permet finançar el servei municipal de recollida i gestió dels residus: des de la recollida selectiva als carrers fins al tractament a les plantes corresponents, passant per la deixalleria i els sistemes de control d’obertures.
A Sant Celoni, la taxa s'ha pensat amb la voluntat d'incentivar la correcta separació dels residus, tant a les llars com a les activitats econòmiques. L’import que paga cada habitatge o activitat no és igual per a tothom. La taxa combina una part fixa i una part variable, de manera que qui fa un millor ús del servei i separa millor els residus pot acabar pagant menys.
Cal saber, però, que per l’any 2026 es liquidarà només la part fixa de la taxa en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge. No serà fins al 2027 que es cobrarà segons el càlcul d’aportacions que cada habitatge hagi fet durant el 2026.
Habitatges: una quota adaptada a cada llar
En el cas dels habitatges, la taxa es calcula per immoble i té dues parts: una quota bàsica i una quota variable. La quota bàsica depèn del nombre de persones empadronades a l’habitatge a data 1 de gener de l’any en curs. Com més persones hi viuen, més residus es generen de manera habitual i, per tant, la quota és lleugerament superior.
Quotes bàsiques anuals per habitatge
- Habitatges amb 0 o 1 persona empadronada: 219,00 €
- Habitatges amb 2 persones empadronades: 227,00 €
- Habitatges amb 3 persones empadronades: 234,00 €
- Habitatges amb 4 persones empadronades: 241,00 €
- Habitatges amb 5 persones empadronades: 253,00 €
- Habitatges amb 6 persones empadronades: 263,00 €
- Habitatges amb més de 6 persones empadronades: 273,00 €
- Habitatges disseminats en sòl no urbanitzable: 219,00 €
- Solars sense edificar i habitatges amb baix nivell de renda: 91,00 €
A efectes de la taxa, es considera habitatge el domicili familiar habitual. Els habitatges disseminats són els que es troben en sòl no urbanitzable. Els solars sense edificar són parcel·les en sòl urbà no consolidat o sòl urbanitzable amb pla parcial aprovat. Quan diverses finques s’uneixen i funcionen com un sol habitatge, tributen com un únic immoble. En canvi, si una finca està dividida en diversos habitatges diferenciats, cada un tributa de manera independent.
Tarifa reduïda per a llars amb pocs ingressos
Existeix una quota reduïda per a habitatges amb baix nivell de renda. Està pensada per a l’habitatge habitual de famílies que no superen determinats llindars d’ingressos i que no són propietàries de més d’un habitatge.
El límit d’ingressos es calcula a partir del salari mínim interprofessional de l’any anterior. Per accedir a aquesta tarifa cal presentar cada any, abans de l’1 de març, una sol·licitud a l’Ajuntament amb el volant de padró, la declaració de la renda o documentació equivalent i les autoritzacions necessàries perquè l’Organisme de Gestió Tributària pugui comprovar la situació patrimonial.
- Unitats familiars d’un membre: fins a 1 SMI.
- Unitats familiars de dos membres: fins a 1,5 SMI.
- Unitats familiars de més de dos membres: fins a 1,8 SMI.
La part variable: separar bé té premi
La part variable de la taxa és clau, perquè depèn directament dels hàbits de cada llar. Es calcula segons el nombre d’obertures dels contenidors de resta i d’orgànica, així com les aportacions a la deixalleria comarcal, durant l’any anterior.
Aquestes dades es registren mitjançant el sistema de control d’obertura dels contenidors i la plataforma ACTAIS del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. La lògica és senzilla: com menys vegades s’obri el contenidor de resta i més es faci ús de l’orgànica i la deixalleria, menor serà la quota final.
Part variable – fracció resta
- De 0 a 26 obertures: 28,49 €
- De 27 a 52 obertures: 32,47 €
- De 53 a 156 obertures: 38,69 €
- 157 o més obertures: 46,30 €
Part variable – fracció orgànica
- De 0 a 26 obertures: 0,00 €
- De 27 a 52 obertures: -3,86 €
- De 53 a 156 obertures: -9,95 €
- 157 o més obertures: -15,89 €
Part variable – deixalleria
- De 0 a 2 aportacions: 0,00 €
- De 3 a 6 aportacions: -3,90 €
- De 7 a 10 aportacions: -7,07 €
- De 11 a 14 aportacions: -10,64 €
- 15 o més aportacions: -12,60 €
Els imports negatius en el cas de l’orgànica i la deixalleria actuen com a descompte. La quota variable final és la suma de la resta, l’orgànica i la deixalleria. Els habitatges que fan compostatge casolà i ho han comunicat a l’Ajuntament abans de l’1 de març són classificats automàticament al tram més favorable de l’orgànica. Aquest compostatge pot ser inspeccionat, i si no està actiu es pot perdre el benefici, adverteix l'Ajuntament.
També hi ha mesures excepcionals per a llars amb necessitats especials, com ara l’ús intensiu de tèxtil sanitari per motius mèdics o d’edat. En aquests casos, es pot sol·licitar la classificació en el tram més baix de la fracció resta mitjançant una declaració responsable. Els habitatges buits no paguen part variable, sempre que no hi hagi ningú empadronat i no consti cap obertura de contenidors durant tot l’any.
Quan es pagarà?
- Període voluntari: del 2/05/26 al 6/07/2026
- Càrrec domiciliat: 1/07/2026, 1/09/2026 i 2/11/2026
Activitats econòmiques: una taxa adaptada al tipus de negoci
La taxa de residus per a activitats econòmiques també consta d’una part bàsica i una part variable. La part fixa es paga l’any en curs, mentre que la variable es liquida l’any següent, en una única liquidació durant el primer trimestre. La quota bàsica depèn del tipus d’activitat i, en alguns casos, de la superfície del local.
Quotes bàsiques anuals per activitats
- Hotel, hostal i similars: 1.240,20 €
- Habitatge d’ús turístic: 259,70 €
- Hospital: 1.547,60 €
- Mercat municipal, supermercat i similars fins a 119 m²: 911,60 €
- Mercat municipal, supermercat i similars de 120 a 249 m²: 1.181,90 €
- Mercat municipal, supermercat i similars de 250 a 399 m²: 1.388,60 €
- Mercat municipal, supermercat i similars de 400 a 800 m²: 1.780,80 €
- Mercat municipal, supermercat i similars de més de 800 m²: 2.067,00 €
- Magatzem a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses: 1.314,40 €
- Fruiteria, peixateria, carnisseria i similars: 757,90 €
- Restaurant: 805,60 €
- Cafeteria i bar: 731,40 €
- Cinema: 837,40 €
- Sala de festes, discoteca i similars: 858,60 €
- Indústria i taller: 1.017,60 €
- Teatre: 572,40 €
- Altres locals no expressament tarifats: 312,70 €
- Local comercial inactiu: 106,00 €
Si l’activitat es desenvolupa dins d’un habitatge, només s’aplica la tarifa corresponent a l’ús principal, segons els metres quadrats destinats a habitatge o a activitat.
La part variable dels negocis
La part variable de les activitats econòmiques depèn del volum o nombre d’obertures dels contenidors d’orgànica, envasos i resta durant l’any anterior. Quan una activitat utilitza gestors autoritzats diferents del servei municipal per a alguna fracció de residus i ho acredita correctament, aquesta fracció no es té en compte per calcular la part variable. Si totes les fraccions es gestionen externament, només es paga la part bàsica.
Imports unitaris anuals
- Orgànica: 0,242 € per litre sol·licitat
- Orgànica (sense porta a porta): 0,160 € per obertura
- Envasos: 0,140 € per obertura
- Resta: 0,500 € per obertura
Una taxa per avançar cap a un model més sostenible
La taxa de residus de Sant Celoni, segons comuniquen des del consistori, no només serveix per cobrir el cost del servei, sinó que busca fomentar un canvi d’hàbits. Separar correctament, reduir la fracció resta, fer ús de la deixalleria i apostar pel compostatge domèstic són accions que tenen un impacte directe tant en el medi ambient com en el rebut final. "El principal cost de la gestió dels residus prové dels residus no reciclats, ja que el cost econòmic del seu tractament augmenta any rere any. Si reciclem, aconseguirem un estalvi econòmic en l'àmbit municipal i evitarem sancions per no complir amb els objectius fixats per la Unió Europea", expliquen des de l'Ajuntament.