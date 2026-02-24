Adverteixen de processionària del pi a Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha informat que s’ha detectat la presència de processionària del pi en fase de descens en diverses zones del municipi on hi ha pins i cedres. Durant aquesta fase, les erugues baixen dels arbres i es desplacen en filera pel terra per buscar un lloc on enterrar-se i completar el seu cicle biològic. Aquest procés pot durar habitualment entre 24 i 72 hores, segons les condicions ambientals.
En els espais verds municipals, segons apunta l’Ajuntament, s'hi aplica de manera periòdica els tractaments preventius i de control corresponents. Tot i això, durant el període de descens és especialment important extremar les precaucions, ja que les erugues poden dispersar pèls urticants que suposen un risc per a la salut de les persones i dels animals.
Com a mesures de prevenció es recomana no tocar ni apropar-se a les erugues, evitar transitar per les zones afectades quan s’hi detecti activitat i portar els gossos lligats i, si escau, amb morrió. Pel que fa a l’espai privat, l'Ajuntament adverteix que els pins ubicats en terrenys privats són responsabilitat dels propietaris. Es aquests casos, s'aconsella contactar amb personal especialitzat per dur a terme el tractament adequat.
Què puc fer en cas de contacte?
En cas de contacte amb aquest insecte, cal rentar la zona afectada amb aigua abundant, sense fregar. Si els símptomes persisteixen o són intensos, l'Ajuntament recomana visitar els serveis mèdics. En cas que afecti un animal, cal acudir immediatament al veterinari.