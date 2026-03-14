El Montseny es tenyeix de blanc

La previsió meteorològica per a aquest cap de setmana ja ho deia: pluja, neu, vent i mala mar. Després d'uns dies d'ambient primaveral, aquest dissabte ja s'ha començat a notar el gir de guió i, al Montseny, la precipitació s'ha produït en forma de neu per sobre dels 1.200 metres. Fa unes setmanes, la llevantada del passat mes de gener també va deixar imatges espectaculars del massís nevat.\r\n\r\nA causa de la presència de gel i neu, el parc natural del Montseny ha tancat la pista d'accés al turó de l'Home, des de Penyacans fins a l'aparcament de Plana Amagada (4,3 km). Alhora, ha demanat respectar la senyalització i les restriccions per seguretat. Segons els registres, ha nevat per sobre dels 1.200 metres, aproximadament.\r\n\r\nAquestes són algunes de les postals que ens deixa l'episodi d'aquest dissabte.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tNeu al Montseny amb un cel primaveral, aquesta tarda a Vic\r\n\tEmili Vilamala\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl Montseny nevat aquest dissabte\r\n\tJordi Rodoreda\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl Montseny nevat aquest dissabte\r\n\tJordi Rodoreda\r\n\r\n\r\n\r\n