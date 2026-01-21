El Montseny queda nevat després de la llevantada

La llevantada del passat dimarts 20 de gener va descarregar fortes precipitacions arreu de Catalunya, que van posar el Baix Montseny en alerta i van obligar a tallar algunes carreteres per la caiguda d'arbres i per inundació. A Sant Celoni l'aficionat a la meteo Miquel Comas, va registrar 37,6 mm a les 11 del matí i, al migdia, el cabal registrat a la Tordera, segons informava l'Agència Catalana de l'Aigua, era de 42,4 m³/s.
Aquesta precipitació tan extrema, al Montseny, va produir-se en forma de neu i, tot plegat, va obligar a circular en cadenes a alguns vehicles, per exemple, a Sant Hilari, on les nevades van ser més lleus. El parc natural del Montseny va restringir l'accés a algunes pistes i va demanar precaució per neu i gel també va informar d'esllavissades a la pista de la Costa de Montseny. Segons els registres, ha nevat per sobre dels 1200-1300 metres. Les zones més afectades per la neu van ser els contorns de Santa Fe i el Puig Sesolles, a 1668 metres, on van caigure uns 40mm en forma de neu.
Tot plegat ha fet que, novament, el massís del Montseny es tornés a vestir d'hivern i els paisatges s'emblanquinessin un altre cop. Els usuaris, a les xarxes han compartit vídeos i imatges d'aquestes escenes espectaculars. A NacióBaixMontseny us en fem un recull.