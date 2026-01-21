El Baix Montseny i el Vallès Oriental continuen sense trens

Arran de la llevantada i els accidents ferroviaris del passat 20 de gener la circulació de trens a la comarca del Baix Montseny, com a la resta de Catalunya, continua interrompuda. Adif manté suspesa la circulació a causa dels efectes del temporal a la infraestructura. Segons han informat, els operaris duran a terme un reconeixement general de l’estat de les instal·lacions de les línies abans de reprendre el servei.
A través dels canals de Rodalies s'ha recomanat als usuaris fer servir transports alternatius i no s'ha facilitat un autobús com havia passat en ocasions anteriors amb altres incidències. A l'estació de Sant Celoni, alguns usuaris s'han queixat de la manca d'informació a l'estació de tren, on les pantalles tan sols transmeten el missatge "quan disposem de previsió, informarem".
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que quan hi ha una aturada general de Rodalies “no es pot implementar un pla de transport alternatiu” per a tot el sistema. El que ha fet el Departament de Territori és “reforçar els transports públics alternatius” en l'àmbit d'interurbans, en aquelles línies amb més usuaris o corredors principals. En aquest sentit, Paneque ha donat l'ordre de posar-hi tots els actius disponibles, cosa que ha suposat un increment del 10%.
Indignació a Granollers
Un degoteig d'usuaris de Renfe han anat aquest dimecres a l'estació de Granollers confiant agafar el tren com cada dia. En arribar, però, s'han trobat que el servei estava interromput arran dels dos accidents de tren pel temporal d'aquest dimarts. Mentre es revisa la infraestructura ferroviària del país, els usuaris no saben quan es reprendrà. I alguns han explotat d'indignació i impotència.
És el cas de Faisán, que havia d'anar a una entrevista de feina. "He d'anar a Barcelona i no puc pagar 80-90 euros de taxi i tampoc hi ha busos per tenir el mateix servei", explica a l'ACN. Ha vingut caminant 3 km perquè l'estació de Canovelles està en obres. "I arribo aquí i no tinc ni ganes de tornar, tinc ganes de plorar", afegeix.
Suspès fins que no es pugui garantir que la xarxa és segura
La consellera Sílvia Paneque ha justificat la suspensió de tot el servei de Rodalies i Regionals seguint el criteri de seguretat, tant dels usuaris com dels treballadors de Renfe. Un cop ordenada la suspensió, es va procedir a una investigació exhaustiva de tota la xarxa, que continua a hores d'ara. “Es manté la suspensió de tot el servei de Rodalies”, ha remarcat Paneque.
També es mantindran els reforços d'informació a les estacions i del transport públic interurbà en tota la xarxa (un 10% més en els corredors principals). Paneque ha remarcat que continuarà la col·laboració amb Renfe i Adif, i el Govern ha demanat que “no s'escatimin esforços” i es posin tots els recursos necessaris per garantir la seguretat del servei i que es pugui reprendre aviat.