Mor un jove en una «rave» a Cardedeu

Un jove de 26 anys ha mort aquest dissabte al matí a Cardedeu després de patir una aturada cardiorespiratòria en el marc d’una rave celebrada a la masia de Can Ribes, situada a prop de l’autopista AP-7. Segons ha avançat ElCaso i han confirmat els serveis informatius de Catalunya Ràdio, les primeres impressions apunten que la defunció podria haver estat causada per una sobredosi de pastilles, tot i que caldrà esperar els resultats de l’autòpsia.
L’avís s'ha rebut als volts de les 11:45 del migdia i s'ha alertat al 112 que hi havia una persona que no respirava a l'interior d'una furgoneta, inconscient. Diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Granollers s’han desplaçat fins al lloc dels fets. Quan els sanitaris hi han arribat, el jove es trobava en aturada cardiorespiratòria. Tot i les maniobres de reanimació, se n’ha certificat la mort.
Els fets s'haurien produït després d'una festa il·legal que ha concentrat al voltant d’un centenar de persones a la masia de Can Ribes, als afores del municipi. Els participants s’hi havien desplaçat amb una cinquantena de vehicles.
El cos ha estat traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMELEC), situat a l'Hospitalet de Llobregat, on se li practicarà l’examen forense. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i, de moment, no consideren que es tracti d’una mort criminal.