Desmantellen la fàbrica de perfums falsos més gran d'Europa al Baix Montseny

Els Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera han desmantellat la que és, fins ara, la fàbrica de perfums falsificats més gran d'Europa. En total s'han intervingut 1,2 milions de productes emmagatzemats en tres naus diferents del Baix Montseny i Selva. En concret, l'organització operava a Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu i Fogars de la Selva, on tenien la fàbrica on preparaven les barreges dels perfums i empaquetaven els productes.
Els investigadors calculen que operaven des de 2021 i que s'arribaven a fabricar fins a 16.000 perfums al dia que després es venien a l'estranger. La policia busca els dos responsables de l'organització que estan desapareguts. De moment hi ha set treballadors detinguts que treballaven de forma irregular i sense contracte.
En una punta del carrer Ponent del polígon industrial de Fogars de la Selva hi havia la que, fins al dia d'avui, ha estat la fàbrica de falsificació de perfums més gran d'Europa. Es tracta de dues naus conjuntes dividies per una paret. En una banda hi havia l'espai dedicat a fer les barreges de perfums que dirigia una de les responsables de l'organització i que era l'encarregada d'imitar les fragàncies. En aquest mateix espai també hi havia tota la zona d'empaquetament de productes, que s'acabaven enviant a diversos països d'Europa.
1,2 milions de fragàncies
A la nau annexa, la policia hi ha descobert tot el material procedent de la Xina que imitava "a la perfecció" el que fan les marques de perfum, això sí, amb un material més senzill. I tot plegat sota una aparença d'empresa legal, amb un contracte de lloguer i número d'identificació fiscal. "Operaven com una multinacional, contractant serveis a altres empreses, especialment de logística", explica el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona, Carles Martínez.
El que no estava regularitzat eren els treballadors i les instal·lacions, que no estaven adaptades en concepte de seguretat. Ara bé, la capacitat de producció era de 16.000 perfums al dia. Amb la intervenció de material que han fet Vigilància Duanera i els Mossos han permès requisar 1,2 milions de fragàncies, amb un valor al mercat de 94 milions d'euros.
I és que l'organització venia a preu normal de mercat aquests perfums, això sí, tot s'exportava. "Tot el que facturaven era sense declarar i hi ha fragàncies de fins a 400 euros la unitat", explica el cap de Vigilància Duanera a Catalunya, Carlos Gavilanes.
Seus a Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu
La investigació es remunta al mes d'octubre de 2025 quan les autoritats duaneres de França van sospitar de la càrrega que portava un camió que van aturar. Gavilanes explica que va ser la mida d'alguns dels productes el que va sorprendre els agents i van comprovar que aquelles marques no fabricaven el que transportava el camió. Estirant el fil, els policies van poder descobrir que el xofer havia carregat per la zona de Fogars de la Selva i van alertar Vigilància Duanera que va començar a investigar. Les indagacions van mostrar com hi havia trànsit de camions amb productes on només es veien caixes amb la inscripció "Tres fragile" (molt fràgil en francès).
Va ser aleshores quan els agents van sospitar que la fàbrica de Fogars de la Selva era on es fabricaven els perfums i van fer una entrada i registre i van confirmar les sospites. A més, els agents van descobrir un magatzem a Sant Feliu de Buixalleu que era on els camions carregaven els productes i que també estava llogat pels sospitosos.
La planta principal estava organitzada en zona d'embotellament, amb set màquines, zona de tapat, amb tres màquines, zona d'envasament, amb confecció de caixes i inserció de flascons, zona d'embalatge, amb film plàstic i zona d'impressió de caixes, amb planxes i logotips de diferents marques.
En el registre es va intervenir material complet per a l'elaboració, com ara flascons, taps, polvoritzadors i caixes, així com dispositius electrònics d'alarma i etiquetes de preus. En el domicili social de l'empresa, situat en una d’aquestes naus de Fogars de la Selva, es va localitzar una exposició de més de 50 marques i models de primeres signatures de perfumeria.
En paral·lel a l'actuació de Vigilància Duanera, els Mossos van tenir diverses alertes de "conflictes" entre camioners a la zona de Puigcerdà. Es tractava de xofers que transportaven perfums i van decidir comprovar els albarans de càrrega.
Les perquisicions policials van portar els Mossos a una nau d'uns 800 metres quadrats d'Arbúcies que actuava com a magatzem de logística. Allà van trobar 350.000 fragàncies a punt d'exportar i van contactar amb Vigilància Duanera. La policia creu que, arran de la intervenció a Fogars de la Selva i a Sant Feliu de Buixalleu. Es creu que els conflictes entre els camioners responien a les presses per part de l'organització de buidar el magatzem d'Arbúcies per exportar tot el material a l'exterior.
Set detinguts i busquen els responsables
En total, la policia ha detingut a set persones, totes elles treballadors de l'organització que es trobaven en situació irregular, sense contracte de treball. Els Mossos i Vigilància Duanera, però, mantenen la investigació oberta, en especial per poder trobar la parella responsable i que estava al capdamunt de la banda.
Fins ara, onze persones han estat investigades pels delictes de pertinença a organització criminal, contraban i contra la propietat industrial. L'actuació ha estat dirigida pel jutjat d'Instrucció d'Arenys de Mar, amb la participació de Vigilància Duanera a Girona i Barcelona, el Grup de Reacció i Intervenció (GRI) de Vigilància Duanera i la DNRED.