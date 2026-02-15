Detenen un dels conductors de l'accident mortal a Palautordera

La Policia Local de Santa Maria de Palautordera ha detingut aquest dissabte, 14 de febrer, un dels conductors implicats en l’accident mortal que va tenir lloc el passat dilluns 2 de febrer a la carretera IVR-17, coneguda com a Carretera Nova de Sant Celoni o "la drecera", dins el terme municipal de Santa Maria de Palautordera. Així ho ha informat l'Ajuntament aquest diumenge 15 de febrer en un comunicat oficial a la ciutadania.
La detenció s’ha produït després de dotze dies d’intenses investigacions per part del cos policial. El conductor arrestat està investigat com a presumpte autor de cinc delictes relacionats amb els fets. Un cop finalitzades les diligències policials, el detingut ha passat a disposició judicial. Segons ha informat la Policia Local, la investigació continua oberta.
Dues víctimes de Sant Celoni
L’accident es va produir a les 14:45 hores al quilòmetre 2,4 de la IVR-17, a l’altura de la fàbrica LAB Circuits. L’impacte entre dos turismes va provocar un sinistre de gran gravetat que va deixar dues persones mortes i dos ferits.
Les dues víctimes mortals eren veïns de Sant Celoni i van perdre la vida a conseqüència del xoc. Una d’elles va morir al mateix lloc de l’accident, mentre que la segona va morir posteriorment en un centre hospitalari, segons va confirmar l’ACN.
Arran de l’impacte, un dels vehicles va quedar bolcat cap per avall, fet que va obligar els equips d’emergència a intervenir per excarcerar dues persones atrapades a l’interior. En total, tres persones van ser evacuades dels vehicles sinistrats.
Els Bombers de la Generalitat van activar sis dotacions fins al lloc dels fets i el Servei d'Emergències Mèdiques hi va enviar quatre ambulàncies. La dona va ser traslladada a l’Hospital de Granollers, un home a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i un altre a l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona.