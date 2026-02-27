Detingut a Llinars per robar en camions a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys a l'àrea de servei de l'AP-7 a Llinars del Vallès acusat de robar en diversos camions amb la tècnica dels teloners. Els fets van passar el 21 de febrer pels volts de les 3:00 hores, quan els agents van detectar que d'un vehicle baixaven diverses persones encaputxades i que s'apropaven als camions aparcats.\r\n\r\nTres d'elles van creuar l'autopista per accedir al sentit contrari. Els policies van apropar-s'hi i els homes van fugir per la calçada. Un d'ells va poder ser interceptat, es va resistir a la detenció i va ruixar els agents amb un gas pebre. A més de l'esprai emprat, van interceptar una bossa amb diferents eines compatibles amb les necessàries per obrir les lones dels camions i guants.\r\n\r\nSegons detallen els Mossos en un comunicat, el conductor d'un dels camions que va ser atacat per aquest grup, i els va explicar que l'havien amenaçat amb una barra de ferro. Els agents van comprovar que havien tallat el cable d'acer que tanca la lona del remolc per intentar treure'n la càrrega, i van poder constatar afectacions a dos camions més.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa major part dels delictes a Llinars es cometen a l'AP-7\r\n\r\n\r\nEl detingut formaria part d'un grup criminal organitzat que actua aprofitant la gran quantitat de camions que pernocten en àrees de servei per intimidar-ne els conductors i forçar el vehicle per sostreure'n la càrrega. L'home ja havia estat detingut recentment per fets similars, i va passar a disposició de jutjat en funcions de guàrdia de Granollers diumenge 22 de febrer. Se li imputen els delictes de robatori amb violència i intimidació, robatori amb força a l'interior de vehicle i atemptat contra agents de l'autoritat.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tObjectes interceptats per la policia a Llinars.\r\n\tACN\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nDetingut per robar gerros al cementiri de Palautordera\r\n\r\n\r\n \r\n