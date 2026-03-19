Venen un hotel històric al cor del Montseny: «Té un gran potencial»

L'Hotel de tres estrelles La Glòria, al cor del Montseny, està a la venda, així ho ha comunicat la immobiliària Century 21 a NacióBaixMontseny. Aquest establiment, que es va fundar l'any 1900, està situat a Viladrau, en el vessant septentrional del Matagalls. L'Hostal la Glòria és un negoci familiar que passat de generació en generació fins aquest mes de febrer, quan va aparèixer l'anunci de venda.
L’hotel té un a superfície construïda d'aproximadament 1.891 metres quadrats sobre una parcel·la de 4.498 metres quadrats, amb vistes panoràmiques als paisatges del parc natural. Els jardins que envolten l'establiment inclouen una gran piscina enmig de la natura que permet banyar-se amb unes vistes excepcionals, segons apunten des de l'immobiliària.
L'edifici compta amb 25 habitacions, n'hi ha d'individuals i familiars, i totes equipades amb sala de bany privada. També disposa disposa de sis apartaments individuals en edificis adjacents, pensats per a estades en grup o lloguers de mitjà termini. "L'hotel ofereix múltiples oportunitats per ampliar el nombre d’habitacions com a part d’una oferta millorada", asseguren els agents de Century 21.
En qualsevol cas, adverteixen que la propietat requereix una renovació per aportar-li un "esplendor modernitzat", que el podria reposicionar com a lloc de retir de benestar o projecte d'hostaleria enfocat a la natura. El preu de venda està fixat a 1,75 milions d’euros, una xifra i una finca que des de la immobiliària titllen "d'oportunitat" amb "gran potencial". “El turisme rural i en contacte amb la natura s'ha convertit en una elecció central per a famílies, parelles i treballadors remots. Al mateix temps, l’oferta és limitada en zones protegides com el Montseny. Viladrau ofereix una combinació única d'accessibilitat, valor ambiental i autenticitat, amb una forta demanda i una oferta de qualitat limitada”, explica Luis Castaneda, director de la immobiliària.
Viladrau, situat al cor del Montseny, és un municipi tradicionalment vinculat al turisme de muntanya, el senderisme i el benestar, es beneficia també d'un canvi en els hàbits de viatge que afavoreix les escapades a espais naturals, amb un increment del 60 % del turisme cap a zones rurals des del 2019.
Els pobles del Montseny també han esdevingut un lloc predilecte per als casaments, en municipis com Arbúcies o Riells del Montseny o bé retirs de benestar a Sant Hilari Sacalm, uns sectors que, apunten, estan en creixement en els darrers anys. El turisme rural a Catalunya, en aquesta línia, manté una evolució positiva des de la pandèmia, amb un augment de les pernoctacions tant de visitants nacionals com internacionals, segons dades de l'IDESCAT de 2025.