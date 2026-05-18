La gimnasta Noa Manzanares, del Rítmica Club Esportiu Llinars, s'ha proclamat campiona estatal al Nacional Base Individual juvenil de gimnàstica rítmica que s’ha disputat a Oviedo el passat mes d'abril. La jove, amb només 18 anys, ha aconseguit el primer lloc tant en categoria Juvenil 2007-2008 com en categoria Juvenil 2007-2008 Open. Manzanares estudia un grau superior d’educació infantil i té pensat enfocar la seva carrera a la psicologia infantil, una vocació per la divulgació i l'acompanyament dels infants que compagina amb la gimnàstica rítmica, un esport exigent i amb un component artístic, que posa a prova la destresa, flexibilitat i musicalitat.
A NacióBaixMontseny hem volgut conèixer la seva experiència amb aquesta disciplina, que barreja elements del ballet, gimnàstica i dansa, i els detalls de la preparació per a aquesta prova amb competidors de tot l'estat. Una competició que ha situat el club de Llinars del Vallès al capdamunt del podi i la comarca del Baix Montseny com un referent en la formació de gimnastes.
Com et sents després de proclamar-te campiona estatal a Oviedo?
Em sento molt feliç i orgullosa de tota la feina feta. Encara estic assimilant el que he aconseguit, perquè darrere d’aquest títol hi ha molt esforç, sacrifici i moltes emocions compartides amb el meu club, les entrenadores i la meva família. Aquest títol és fruit de moltes hores de feina.
Com ha estat la preparació per arribar en tan bona forma a aquest campionat?
La preparació ha estat intensa, amb molts entrenaments cada setmana, cuidant molt tots els detalls, tant físics com mentals. Hem treballat molt la constància, la tècnica i també la confiança en mi mateix. Els entrenaments no són diferents per anar al campionat, ja que des del principi ja es prepara com si hi haguéssim d'anar, i tota la temporada és igual d’important.
Què ha estat el més difícil del camí fins aconseguir aquesta medalla d’or?
El més difícil ha estat mantenir-me forta en els moments complicats, sobretot quan hi ha cansament, lesions o les coses no surten com esperes. Però crec que aquests moments també et fan créixer molt com a esportista i com a persona. Competir en un Nacional sempre comporta pressió.
Com gestiones els nervis abans de sortir?
Amb el temps aprens a controlar-ho i et surt bastant natural, però intento concentrar-me en la meva feina i recordar tot el que he entrenat. Per mi és molt important veure el campionat com un premi,i recordar-me en tot moment de gaudir de l'experiència, així els nervis es viuen d'una manera molt diferent.
També has estat primera en la categoria Juvenil 2007-2008. Què significa per a tu dominar la competició d’aquesta manera?
És una satisfacció enorme perquè demostra que tot l’esforç ha valgut la pena. Però sobretot ho visc com una recompensa compartida amb totes les persones que m’ajuden cada dia, perquè sense elles això no seria possible.
Quin paper han tingut les teves entrenadores i el club de rítmica de Llinars en aquest èxit?
Han estat fonamentals. Les meves entrenadores sempre han confiat en mi i m’han ajudat a millorar cada dia, sempre han apostat per mi, tant en les caigudes com les victòries. El Club és com una família, i m’han ensenyat com de bonic que és formar part d’alguna cosa i sense el seu suport no hauria estat possible arribar fins aquí. La gimnàstica rítmica exigeix sacrifici i constància.
Què és el que més t’agrada d’aquest esport?
M’agrada molt poder expressar emocions a través dels exercicis i superar-me cada dia. La rítmica és un esport que et fa connectar amb el teu interior, on el teu cos es cansa però la teva ment descansa.També m’encanta competir i compartir moments inoblidables amb les companyes.
Què li diries a les nenes i nens que comencen ara i somien arribar algun dia on ets tu?
Els diria que treballin molt, que siguin constants i que no es rendeixin quan les coses es compliquin. Amb esforç, il·lusió i paciència es poden aconseguir moltes coses. Però sobretot els hi recordaria que no s'oblidin de gaudir d’aquest esport, que no deixin que un mal entrenament o competició les defineixin com a gimnastes, que s’estimin i que entenguin que la ment i el cor estiguin sempre connectats, perquè quan una de les dues coses falla, la resta també.
Després de ser campiona de tot l'estat espanyol, quins són ara els teus pròxims objectius?
Ara el meu objectiu és continuar millorant i aprendre encara més.Vull continuar gaudint de la gimnàstica i aprofitar totes les oportunitats que vinguin.
Finalment, què representa per a tu portar el nom de Llinars i del teu club al més al capdamunt del podi?
És un orgull molt gran. Poder representar el meu club en una competició tan important em fa molta il·lusió, i espero que aquest èxit també serveixi per donar visibilitat a tota la feina que fem.