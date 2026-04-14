Una parella d'historiadors deixa una part del seu llegat a Llinars

Llinars del Vallés ha rebut l'herència bibliogràfica de dos acadèmics vinculats a la vila, Josep Maria Salrach Marès (1945-2025) i Mercè Aventín Puig (1945-2016), que van estiuejar molts anys a la vila. Tots dos eren medievalistes doctorats i historiadors del passat de la nostra comarca. Aquest divendres 10 d’abril s’ha signat el conveni entre la família Salrach Aventín i l’Ajuntament de Llinars per la donació del fons bibliogràfic per fer-ne el tractament, difusió i conservació.
Segons han especificat des de l'Ajuntament, s'ha donat bona part de la biblioteca de la parella, que inclou documents vinculats al passat de la vila, algunes de les seves obres sobre la història local, llibres de divulgació històrica i també algunes novel·les. Aquest fons bibliogràfic s’està inventariant i es preservarà per facilitar-ne la consulta i la divulgació. "Tenim unes 200 caixes plenes de llibres, és tot al fons i ara s'ha de destriar, fer l'inventari i catalogar", expliquen des de l'Ajuntament.
L’Ajuntament, a més, ha explicat que adequarà un espai al Castell Nou per poder exposar el material. L’acte de signatura de la donació ha comptat amb la presència de l’alcalde, Martí Pujol; Sergi Salrach Aventín com a representant de la família i de la regidora de Cultura, Mònica López, que serà la propera candidata d'ERC Llinars a les properes eleccions de 2027 .
Obra i llegat
Josep Maria Salrach i Marès (Llinars del Vallès, 1945 - Barcelona, 2025) es va llicenciar el 1969 a la Universitat de Barcelona (UB) i s'hi va doctorar el 1974. Va ser professor i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i també va passar per la Universitat de Barcelona i a la Universitat de París VII. Va tenir una tasca cabdal en volums de referència per a la historiografia d'aquees país com Història de Catalunya (6 v.) o la Història Universal (10 v.) (1980-83) de Salvat Editors. També va escriure altres llibres del nostre passat medieval, com Justícia i poder a Catalunya abans de l'any mil (2013) i La fam al món (2009).
La historiadora medievalista Mercè Aventín i Puig (1945-2016), era doctora i professora al departament d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona, i va mantenir una estreta relació personal i professional amb Sant Pere de Vilamajor. Va ser pregonera de la Festa Major el 1994 i és autora de principals obres d’història local, comarcal i nacional de referència per als historiadors sobre el municipi.
Aventín va escriure la tesi doctoral Terra i Societat al Vallès Oriental (segles XIII-XVI). Investigació sobre els mecanismes de comportament econòmic de la pagesia tradicional i llibres com La societat rural a Catalunya en temps feudals: Vallès Oriental, segles XIII-XVI, Història Medieval de Catalunya. Alhora també és autora d'una obra sobre Sant Pere de Vilamajor, el llibre Vilamajor (872-1299), de la fi del Sistema Antic a la consolidació del Feudalisme, on es detalla la situació de Vilamajor, el seu territori i les estades dels comtes catalans al castell de Vilamajor. L’any 2012, Sant Pere de Vilamajor li va dedicar el carrer de la llar d’infants el Pit Roig, al sector de Can Llobera del centre de Sant Pere de Vila.