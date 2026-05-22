Canvi de rumb: ERC Sant Celoni escull nou candidat per al 2027

Esquerra Republicana de Sant Celoni ha escollit nou candidat per a les eleccions municipals de 2027, previstes per d'aquí a un any. La secció local, segons ha pogut saber en primícia a NacióBaixMontseny, ha escollit Carles Palanca Muñoz com a nou líder, un perfil amb experiència i vinculat al teixit associatiu de la capital montsenyenca. El canvi de lideratge arriba després de quatre anys complicats per als republicans a Sant Celoni, que el 2023 van perdre prop de la meitat dels vots respecte al 2019 i van passar d'un 16,34% de suports a un 8,4%.
La candidatura de Palanca, que ha rebut la major part dels suports, competia amb la de Fernanda Crovara, que aspirava a renovar el lideratge. Carles Palanca té 60 anys, és veí la capital i ha treballat fent tasques de manteniment en escoles i ha format part de moltes associacions locals i comarcals com l'Associació Donants de Sang Vallès Oriental, la Creu Roja, el gegants de la Batllòria o l'Associació Neurològica del Baix Montseny. "Aquesta coneixença del teixit associatiu de la vila, m'empeny a presentar-me candidat, no per mantenir inèrcies, sinó per construir futur", diu.
Amb només una regidora al consistori, Fernanda Crovara, dels tres que havien tingut el 2019, el vot dels republicans al ple de l'Ajuntament no ha estat decisiu a les grans decisions del poble. Palanca en el seu discurs ha manifestat la voluntat de tornar a situar el partit al govern de Sant Celoni i fer-ho amb una estratègia i un discurs propi. "No vull una ERC condemnada a una oposició permanent, reactiva o subordinada a estratègies d'altres partits", ha expressat.
Fonts d'ERC parlen d'un "canvi de rumb" a la candidatura republicana que, com ha explicat Palanca, aspira a "negociar, d'influir i, sobretot, governar". "El meu objectiu en aquestes eleccions és que ERC sigui a l'Ajuntament, però no només per ser-hi, sinó per governar. Perquè governar és aplicar els valors republicans en polítiques concretes pel poble. I això és el que jo vull", ha anunciat el nou candidat.
Carles Palanca, alhora, ha reivindicat que cal treballar "des de dins" per defensar i potenciar la llengua catalana, la cohesió social, la cultura, la identitat del poble "d'una manera republicana", "moderna i valenta". Més enllà d'això, el candidat republicà ha reiterat el component col·lectiu del seu projecte de partit que no ha sorgit "per anar en contra de ningú" ni "per fer soroll". "Vinc a sumar i a unir. Tots i totes ens fem falta i tots i totes som necessaris. Vinc a construir una alternativa sòlida, creïble i guanyadora i per això us necessito", ha remarcat.
Principals línies del projecte polític
Carles Palanca també ha explicat les principals línies del seu projecte polític, que passa per un model de municipi centrat en l’accés a l’habitatge, la cohesió territorial montsenyenca i la qualitat de vida. Entre les prioritats hi ha la promoció d’habitatge públic i lloguer assequible, especialment orientat a joves i famílies, així com mesures per mobilitzar pisos buits i impulsar la rehabilitació energètica i l’accessibilitat dels edificis. La proposta també defensa un creixement urbanístic ordenat, amb la protecció del paisatge i dels entorns naturals del Montseny, el Montnegre i la conca de la Tordera.
El programa inclou també mesures per millorar la mobilitat, la seguretat i els serveis públics, amb actuacions als accessos de Sant Celoni i la Batllòria, nous aparcaments dissuasius, més carrils bici i reforç de la policia de proximitat. En l’àmbit social i econòmic, planteja impulsar el comerç local, l’emprenedoria i la formació vinculada als sectors emergents, així com avançar en projectes com la residència de gent gran. La proposta es completarà amb iniciatives que impulsin la "transició energètica", el suport a la cultura, l’esport i la joventut. "Sé perfectament que el repte no és fàcil. Però també sé que aquest partit està ple de talent, d'experiència i de persones compromeses que m'han donat confiança", ha declarat el nou líder republicà.