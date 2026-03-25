Jordi Xena no repetirà d'alcalde de Palautordera el 2027

L'alcalde se Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, no repetirà de cap de llista de Junts per Palau a les pròximes eleccions de 2027. Després de 15 anys al capdavant de l'Ajuntament, Xena farà un pas al costat i serà Marc Gallardo, actual regidor de cultura, joventut i polítiques de voluntariat i integració, qui es presenti d'alcaldable a les properes municipals.
Jordi Xena, que l'any vinent farà 65 anys, va anunciar a la darrera assemblea local, aquest passat cap de setmana, que aquest seria el seu últim mandat abans de jubilar-se. Segons han explicat fonts del partit a NacióBaixMontseny, Xena considera que aquestes eleccions són el moment "ideal" per donar el relleu del projecte polític. Va ser ell mateix qui, amb el consens del partit, va oferir la posició de cap de llista a Marc Gallardo, extreballador de màrqueting de l'empresa Salicru i vinculat a l'administració local com a treballador públic des del 2008 en l'àmbit de l'urbanisme.
Gallardo ha explicat a aquest diari que el 2027 Junts per Palau presentarà una "candidatura continuista", que seguirà amb la línia política iniciada per Xena durant aquesta darrera dècada. "Canvia la persona, però no el projecte, l'afronto amb una gran il·lusió i un profund agraïment per l'alcalde al sortint", ha declarat el futur candidat. En aquesta línia, ha fet valdre la tasca de tots els regidors del consistori i el compromís de l'equip de Junts per Palau, que li ha fet confiança per assumir aquesta responsabilitat.
Una alcaldia "propera, honesta i senzilla"
Un dels reptes que quedaran pendents per a 2027 serà la residència de gent gran, un servei llargament reclamat i en el qual treballa l'equip de govern. "L'administració és complicada i és lenta, és cert, però és un tema amb el qual s'ha estat treballant des del primer moment i pel qual estem buscant inversors", explica. Com a projecte d'alcaldia, Gallardo ha avançat que vol continuar promovent una "política de proximitat" per agilitzar els tràmits quotidians de la ciutadania.
Alhora s'ha referit a iniciatives culturals com "un pla local de lectura" o tirar endavant millores en infraestructures educatives del municipi. "Els governs hem d'estar al servei de la nostra gent, les entitats i atendre les demandes del seu dia a dia", exposa. L'objectiu, explica, és bastir una alcaldia "propera, honesta i senzilla". "Jo soc funcionari, un treballador públic, i entenc l'alcaldia, també, com un servei a totes les persones", explica Gallardo.