Una empresa del Montseny reforça la xarxa de ferrocarrils indonèsia

L'empresa de Santa Maria de Palautordera, Salicru ha estat l'escollida per reforçar una part del sistema ferroviari d'Indonèsia. En concret, s'ha ocupat de la implantació de solucions d'alimentació elèctrica ininterrompuda en diverses àrees operatives de PT Kereta Api Indonesia, l’operador ferroviari nacional que gestiona una de les xarxes més extenses i estratègiques del sud-est asiàtic. Els sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI o UPS) són dispositius electrònics que subministren energia elèctrica instantània mitjançant bateries en cas de tall o fallada de la xarxa principal.
El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb Pt Bina Services, empresa col·laboradora de Salicru a Indonèsia, una empresa amb més de dues dècades d’experiència en el sector i també en la integració de solucions per a infraestructures crítiques. L’aliança entre ambdues companyies ha coordinat les actuacions sobre el terreny i adaptar les solucions a les particularitats operatives de la xarxa ferroviària indonèsia per assegurar el compliment dels estàndards tècnics i de fiabilitat.
Els projectes desenvolupats abasten tant noves inversions com la substitució d’antics sistemes en les principals àrees ferroviàries de les illes de Java i Sumatra. A Java, que es considera el nucli neuràlgic del sistema ferroviari indonesi, les actuacions s'han centrat a la ciutat de Jakarta i l'àrea metropolitana, Bandung i Java Occidental, Cirebon i corredor nord i Java Central, que concentren un elevat volum de trànsit de passatgers i serveis regionals. En aquestes zones s’han implementat mecanismes per assegurar la continuïtat elèctrica dels sistemes de senyalització, telecomunicacions i control ferroviari.
A l’illa de Sumatra, que és un eix fonamental per al transport de mercaderies i les connexions regionals, s'han combinat noves instal·lacions amb processos de modernització tecnològica i reforçant la fiabilitat infraestructures crítiques en un entorn d'alta exigència operativa. Així mateix, els sistemes de transport urbà lleuger (LRT), que formen part dels plans de modernització i mobilitat sostenible en àrees metropolitanes com Jakarta i Palembang, han estat equipats amb solucions de tipus SLC CUBE 3+ per garantir-ne l’estabilitat energètica en entorns d’alta densitat d’usuaris.
Aquesta no ha estat l'única aportació de l'empresa montsenyenca al país asiàtic, des de Salicru expliquen que tant el Department of Air Transportation d’Indonèsia com diversos centres de dades associats a la gestió d’infraestructures crítiques utilitzen solucions dissenyades per a aplicacions escalables i de màxima disponibilitat.