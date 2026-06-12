Festa Major de Sant Pere de Vilamajor 2026: programació i novetats

Sant Pere de Vilamajor celebrarà la Festa Major 2026 del 25 al 29 de juny amb una programació plena d’activitats per a tots els públics. Enguany, la celebració arriba amb una programació variada que inclou concerts, espectacles familiars, activitats esportives, cultura popular, actes tradicionals i moltes propostes pensades per gaudir en comunitat. A més, es recuperen les colles de Festa Major, els Torrerroges i els Torrenegres, per reforçar la participació ciutadana i el protagonisme del voluntariat.
Dijous 25 de juny
La Festa Major arrencarà a l’aparcament gran de l’escola Torre Roja amb el tradicional Sopar de la Gent Gran. L’espai obrirà a les 20 hores i el sopar de germanor començarà a les 20:30 hores. L’activitat està adreçada a les persones majors de 65 anys del municipi i les seves parelles. Les inscripcions s’han de formalitzar abans del 22 de juny a les 12 hores. La jornada continuarà a les 22 hores amb el concert d’ABBA The New Experience, que s’allargarà fins a les 23:45 hores. El concert serà obert a tota la ciutadania i permetrà reviure els grans èxits del mític grup suec. Hi haurà servei de barra i sopars a càrrec del Futbol Sala Vilamajor.
Divendres 26 de juny
L’activitat començarà a les 20 hores a l’aparcament gran de l’escola Torre Roja amb un assaig obert de la Colla Castellera del Baix Montseny, una oportunitat per descobrir el món casteller des de dins o donar suport fent pinya. A les 20:30 hores tindrà lloc el sopar popular amb servei de food trucks amb zona de taules i bancs.
La música serà la gran protagonista de la nit. A les 22:30 hores actuarà Yo Suspendí EGB, amb un repertori dedicat als grans èxits de diverses generacions. A la 1 de la matinada serà el torn de La Reina del Pop, tribut a La Oreja de Van Gogh, i tot seguit la festa continuarà amb P&P Sound fins a les 4 de la matinada. La barra anirà a càrrec de la Colla Gegantera.
Dissabte 27 de juny
La jornada començarà amb la Gaming Party a La Fàbrica, de 10 a 14 hores, amb PS5, Nintendo Switch, realitat virtual i un torneig infantil de Mario Kart amb una Nintendo Switch com a premi. Paral·lelament, de 10 a 13 hores, el parc de l’Ajuntament acollirà inflables, tallers, proves de colles, maquillatge, tatuatges d’aerografia i simuladors de Fórmula 1.
A les 11 hores sortirà una visita guiada a La Força, amb inici davant de la Mongia, guiada per Higini Herrero. La festa familiar continuarà a les 13 hores al parc de l’Ajuntament amb l’Aquafesta Familiar de "Més Tomacat".
A la tarda, de 16 a 20 hores, tornarà la Gaming Party a La Fàbrica, aquesta vegada amb un torneig de Fall Guys obert a totes les edats i una PS5 com a premi. A les 18 hores la plaça de l’Ajuntament serà escenari de la Festa de l’Orgull LGTBI+, amb parlaments i música de P&P Sound. A la mateixa hora també s’hi celebrarà la Festa Holi, vinculada a les proves de colles.
La cultura popular prendrà protagonisme a partir de les 19 hores amb la plantada de gegants a la plaça de l’Ajuntament i, a les 20 hores, la cercavila pels carrers del centre del municipi. Els Diables de Vilamajor encendran la nit amb el correfoc a les 21:30 hores, amb inici a la plaça de l’Església i final a la plaça de l’Ajuntament.
Mentrestant, a les 20:30 hores, l’aparcament de l’escola Torre Roja acollirà un nou sopar popular amb food trucks. La gran nit musical començarà a les 22 hores amb el concert de Di-Versiones, un dels grups de versions més reconeguts de Catalunya. A les 00:20 hores arribarà la sessió de Mon DJ i, a partir de les 2 hores, P&P Sound posarà el punt final a la festa fins a les quatre de la matinada.
Diumenge 28 de juny
La Fàbrica acollirà a les 11:30 hores "El Gran Repte de Vilamajor", un concurs per equips sobre el municipi presentat per Laia Riera i Higini Herrero. A més dels premis del concurs, es lliurarà la Clau de Sant Pere a la colla guanyadora de les proves de Festa Major. A les 13 hores, la plaça de l’Ajuntament oferirà un vermut musical amb Ismael González, servei de barra i gastronomia a càrrec de la Colla Gegantera.
A les 14:30 hores se celebrarà el tradicional dinar de Festa Major a la mateixa plaça, amenitzat pel grup Back Track B Side i amb una oferta gastronòmica que inclourà xai, botifarra i cansalada. Els més petits i les famílies podran gaudir d’inflables per a totes les edats de 18 a 20 hores a l’aparcament de l’escola Torre Roja.
A les 18:30 hores, al peu del campanar, es presentarà el llibre Quadern de Vilamajor 14. Vilamajor, terra i memòria II, a càrrec de l’autora Neus Puig i del coordinador del Centre d’Estudis, Higini Herrero.
La música tornarà a ser protagonista a les 19:30 hores amb la trobada de batucades Que tremoli Sant Pere!, a la plaça del Montseny. Hi participaran grups de diversos municipis i la cercavila finalitzarà a l’aparcament de l’escola Torre Roja. La jornada culminarà amb el concert de Gran Band a les 21 hores a l’aparcament de l’escola Torre Roja. L’AFA Torre Roja oferirà servei de barra, berenars i sopars.
Dilluns 29 de juny
La diada de Sant Pere començarà a les 12 hores amb l’ofici solemne de Festa Major a l’església de Sant Pere de Vilamajor. Tot seguit, davant de l’església, tindrà lloc la tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers i la participació dels alumnes del Taller de Sardanes de Sant Pere de Vilamajor. La celebració es clourà al peu del campanar amb el repic de campanes, un piscolabis popular i cava fresc per acomiadar una nova edició de la Festa Major.