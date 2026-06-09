Vilamajor recupera la Creueta després de 100 anys: una història d'amor i mort

La creu del campanar de Sant Elies, que va saltar pels aires el 2020 a causa d'un llamp, torna a lluir a Sant Pere de Vilamajor des d'aquesta primavera de 2026. En concret, segons ha informat l'Ajuntament, la creu s'ha situat al camí de can Bachs a l'històric emplaçament de la Creueta, que donava nom a aquest paratge. Aquest monument havia desaparegut feia gairebé cent anys.
El consistori n'ha restaurat el pedestal del qual quedaven, tan sols, unes poques pedres. A més, per recordar la història d’aquest indret, també s’hi ha instal·lat un senyal interpretatiu.
Aquest indret, conegut com “la Creueta”, segons explica l'Ajuntament va ser l’escenari d’un episodi d’amor amb un final tràgic que data de fa més de 100 anys. La història popular diu que al mateix indret on hi ha el símbol s'hi va trobar un noi mort. El jove festejava la filla de la masia de can Bachs i sovint venia des del poble per veure-la. El relat diu, però, que en tornar d’una cita, l’esperava un rival també enamorat de la pubilla que el va acabar matant.
Els veïns, per recordar-lo, van alçar el pedestal de pedra coronat per una creu, que el poble va anomenar “la Creueta”. Segons els historiadors locals, l'indret apareix documentat amb aquest nom des del segle XIX. Amb els anys, la història es va anar apagant i la creu va desaparèixer. D'altra banda, un brot d’alzina va començar a malmetre el pedestal.
El llamp que va desbancar la Creu de Sant Elies va provocar desperfectes a la teulada del temple i que es destruís part de l'estructura de l'espadanya de l'ermita, que es va reconstruir el 2021. La Creu no es va tornar a posar al lloc original perquè atreia els llamps i l'estructura que sostenia les campanes es va refer amb un travesser de fusta.