El Museu de Cardedeu enforteix el vincle amb el modernisme i presenta estratègia fins a 2030

El Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu (MATBC) ha presentat el nou Pla estratègic 2026-2030, un document que definirà les línies d'actuació i orientarà la presa de decisions durant els pròxims quatre anys en els àmbits expositiu, educatiu i de difusió del patrimoni i la història local. El nou full de ruta aposta per un museu més rellevant, inclusiu, creatiu i compromès amb la societat.
El document s'ha elaborat a partir de les aportacions de la ciutadania, recollides en diverses taules participatives que han permès incorporar les necessitats i les visions tant dels veïns i veïnes de Cardedeu com del públic del museu. Aquest procés ha situat les persones al centre de l'acció cultural, tant com a impulsores d'idees i continguts com a participants en la creació de noves propostes.
Del treball participatiu han sorgit quatre objectius estratègics: posicionar el MATBC com un museu de referència en salut i benestar al territori, consolidar el museu com un espai educatiu, creatiu i participatiu i enfortir una governança participativa i una gestió sostenible. Finalment, el quart objectiu vol reforçar la relació amb l'entorn i el compromís comunitari.
El Pla estratègic l'ha redactat l'empresa Adhoc-Cultura amb l'assessorament de l'equip del museu i ha rebut el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
El Museu Arxiu Tomàs Balvey conserva un variat fons històric, etnogràfic i artístic relatiu a la història de la vila de Cardedeu. De l’arxiu cal destacar el fons bibliogràfic amb el conjunt de pergamins datats des del segle X al XIV, tots referents a la història del municipi i de la seva gent. La numismàtica també hi és present amb un ampli fons de més de tres mil monedes, des de l’època romana fins ara. Del fons arqueològic destaca les restes de materials procedents de la vila romana del Pla de les Parets de Cardedeu.
Més col·laboració amb les cases modernistes
En paral·lel a aquesta nova etapa, l'Ajuntament de Cardedeu, a través del Museu Arxiu Tomàs Balvey i del Casal de Cultura Dr. Daurella, ha formalitzat un conveni de col·laboració amb les propietàries de la Casa Golferichs i de l'Alqueria Cloèlia. L'acord té com a finalitat impulsar la conservació i la divulgació del patrimoni modernista i noucentista de l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall al municipi.
El conveni també preveu accions conjuntes per sensibilitzar la ciutadania sobre el valor del patrimoni cultural i arquitectònic de Cardedeu, així com l'organització d'activitats vinculades al modernisme i al noucentisme. L'alcalde de Cardedeu, Xavier Orozco i Delclòs, ha signat l'acord amb Teresa Maria Benavent, propietària de l'Alqueria Cloèlia, i Salomé Costas Julià, propietària de la Casa Golferichs.
Les dues cases formen part de la Ruta Raspall, un itinerari guiat que organitza el Museu de Cardedeu el primer diumenge de cada mes entre març i juny, i també durant el mes de novembre. A més, participen en la Trobada Modernista, que se celebra el primer cap de setmana d'octubre.
Cardedeu conserva una part destacada del llegat de Manuel Joaquim Raspall (1877-1937), un dels principals arquitectes del modernisme i del noucentisme al Vallès Oriental. L'Alqueria Cloèlia, construïda el 1904, va ser el seu primer encàrrec privat al municipi i constitueix un dels primers exemples de ciutat jardí de l'arquitecte. La Casa Golferichs, reformada l'any 1908 com a residència d'estiueig, destaca pel treball de forja, els vitralls i els paviments de mosaic hidràulic, elements característics de l'obra de Raspall.