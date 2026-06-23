La CUP de Cardedeu anuncia candidat pel 2027: «Som en un moment decisiu»

Blai Taberner liderarà el projecte de la CUP a Cardedeu per a les eleccions municipals de 2027. L’actual regidor i portaveu del grup municipal, que ja va ser cap de llista el 2023, repetirà com a alcaldable dels cupaires amb la voluntat de representar "una alternativa d’esquerres, transformadora i independentista" al govern municipal sociovergent de Josep Quesada (PSC) i Xavier Orozco (Junts) , que s'han alternat l'alcaldia durant aquest mandat amb el suport dels independents Gent pel Canvi.
L'assemblea local de la CUP Cardedeu tornat a escollir Taberner com la persona que encapçalarà el projecte polític a les eleccions municipals de 2027. Regidor i portaveu a l'ajuntament del municipi, Taberner assumeix aquesta responsabilitat amb la voluntat d'impulsar una nova etapa política al municipi basada en la defensa dels drets socials, el municipalisme, l'independentisme i la participació popular. Segons ha explicat el mateix candidat, "Cardedeu no pot continuar retrocedint. Necessitem una alternativa clarament d'esquerres, transformadora i independentista que torni a posar les necessitats de la majoria al centre de l'acció política".
Taberner considera que el municipi es troba davant d'un "moment decisiu" i defensa la necessitat de construir una proposta sòlida que ofereixi una alternativa a les polítiques que, segons afirma, han anat consolidant "una deriva cap a la dreta" i allunyada dels interessos del poble. El candidat també ha reivindicat la necessitat de reforçar la sobirania política del municipi i la capacitat de decisió de la seva ciutadania. "El futur de Cardedeu l'han de decidir les cardeduenques i els cardedeuencs. Necessitem un projecte d'obediència cardedeuenca, compromès amb el poble i amb la seva gent", ha assegurat. Una intenció que ja s'ha fet patent amb "l'enquesta més gran de Cardedeu", una iniciativa impulsada des de la CUP amb l’objectiu de conversar amb el veïnat, recollir inquietuds i generar espais de trobada i debat als barris.
La candidatura afronta els pròxims mesos amb la voluntat d'ampliar la seva base social i política, incorporar noves sensibilitats i persones disposades a treballar per un projecte compartit de transformació que sigui il·lusionador, ha afirmat Blai Taberner. En aquest sentit, Taberner ha destacat que "volem construir un projecte obert, amb ambició d'amplitud, capaç de sumar noves mirades, noves energies i totes aquelles persones que comparteixin la necessitat de construir un Cardedeu millor".
El projecte es reivindica com un espai "netament antifeixista" i amb una aposta pel municipalisme per defensar els serveis públics, garantir l'accés a l'habitatge i "avançar cap a un model de poble més just, cohesionat i sostenible". Finalment, el candidat ha situat la mirada en el llarg termini i en la necessitat de construir una proposta de futur per al municipi. "No pensem només en el Cardedeu d'avui. Pensem en el Cardedeu dels pròxims anys: un poble cohesionat, del que ningú es vegi obligat a marxar, que cuida tothom, que és orgullós de qui és i amb oportunitats per a tothom", ha conclòs.
Blai Taberner entén el seu pas per la política institucional com un fet "circumstancial i del tot vinculat a l’activisme i a la militància". És graduat en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona, amb un postgrau en Cooperació Internacional al Desenvolupament i formació en docència, actualment finalitza el màster en Antropologia Mèdica i Salut Global. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit social, educatiu i de la recerca, compaginant la docència de les ciències socials amb projectes d’investigació sobre política, salut i acció humanitària, amb experiència en contextos internacionals com Myanmar, Síria i Mèxic.
Vinculat des de jove al teixit associatiu de Cardedeu, ha participat en diverses entitats culturals, socials i polítiques del municipi. La seva porta d’entrada a la vida associativa a Cardedeu va ser l’Esplai Bruixes i Bruixots. A partir d’aleshores, es va implicar en diferents entitats i organitzacions polítiques del poble com Arran, el Casino Popular, el Polvorí, l’assemblea de la CUP de Cardedeu, Cardedeu Acull, aDONA’t o la Colla de Gitanes de Cardedeu.