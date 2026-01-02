Xavier Orozco de Junts pren el relleu dels socialistes a l'alcaldia de Cardedeu

Cardedeu comença l'any 2026 amb nou alcalde. El líder de Junts per Cardedeu, Xavier Orozco Delclòs ha pres possessió com a nou batlle de la vila aquest 27 de desembre en el darrer ple extraordinari de l'any. Orzoco agafa el relleu del socialista Josep Quesada en compliment del pacte de govern signat el novembre de 2023 entre els tres grups del govern municipal: Partit del Socialistes, Junts per Cardedeu i Gent pel Canvi.
A més de l’alcaldia, Orozco mantindrà les regidories que tenia fins ara, Desenvolupament de l’Organització i Planificació estratègica, Educació, Patrimoni i Museu, i Relacions Institucionals. Josep Quesada passa a ser el primer tinent d’alcalde i seguirà liderant les regidories d’Urbanisme i Habitatge, Seguretat Ciutadana, Projectes Europeus i Barris.
En aquest ple municipal hi han assistit el secretari general de Junts, Jordi Turull, el diputat Salvador Vergés i també Míriam Nogueras, diputada al congrés espanyol i que figurava a les llistes de Junts per Cardedeu de número 17 a les darreres eleccions de 2023.
Xavier Orozco ha jurat el càrrec a la constitució "per imperatiu legal", també per "lleialtat" amb el poble de Cardedeu amb "diàleg i respecte" i el "convenciment que l'esforç local ajudarà també a Catalunya al seu dret a existir com a nació i a governar-se lliurement". En aquesta línia, ha recordat el dia de les eleccions quan, en un primer moment, va creure que es faria un "govern d'esquerres". "Jo vaig pensar que la vida m'havia dit que no, que no seria alcalde. Però ara s'ha vist que sí. Aquell era un dia assolellat que prometia el millor del món i avui és un dia plujós, i la pluja fa créixer i arrelar", ha exposat.
Quesada s'ha acomiadat de la posició d'alcalde i ha remarcat que continuarà treballant pel poble en el marc pacte de govern, que seguirà la mateixa línia de polítiques que va iniciar el 2023. Alhora ha aprofitat per remarcar la seva "ferma voluntat" de tornar a encapçalar la llista del PSC de Cardedeu a les pròximes eleccions el 2027. "Han estat dos anys molt intensos i ha valgut la pena viure aquesta experiència em considero un servidor públic i segurament no totes les decisions han estat del grat de tothom pot ser que algunes no hagin estat encertades, però sempre les he fet pensant en les persones i amb la idea de no deixar ningú enrere", ha declarat.
Crítiques de l'oposició
Des de la CUP Cardedeu han criticat el mandat del govern de coalició per "molta retòrica" i pocs mecanismes per avaluar el compliment i l'impacte del Pla d'Acció Municipal. "S'han deixat emportar per la continuïtat del mandat anterior. L'actual gestió pública de l'aigua no respon a una voluntat de municipalitzar els serveis públics sinó a la renúncia de l'empresa concessionària", han afirmat des de la CUP.
Alhora, també han retret a Junts que no optés per formar un govern de coalició amb les forces independentistes i que, en canvi, ho fes amb el PSC. "Els partits independentistes sumàvem, però es va optar per aquest pacte entre el PSC, Junts i Gent pel Canvi, que prioritza interessos partidistes i personalistes", han declarat.