Nadal 2025 a Cardedeu: tota la programació

L’encesa dels llums de Nadal ha tornat a omplir Cardedeu de màgia i ha marcat l’inici oficial de la programació nadalenca d’enguany. El municipi ha preparat una agenda farcida d’activitats per a totes les edats, especialment pensada per al públic familiar i infantil, que ompliran els carrers, les places i els espais culturals fins al 6 de gener.
Un dels grans protagonistes d’aquest Nadal serà el Campament Reial – La Fàbrica de Somnis, que s’instal·larà a la Tèxtil Rase – Fàbrica de Cultura els dies 2, 3 i 4 de gener. La patgessa Cornèlia hi rebrà els infants i les seves famílies, en un recorregut màgic amb visites teatralitzades. Les entrades solidàries estaran disponibles a partir del 19 de desembre al web del Teatre Auditori.
Programació 2025
Aquest dimecres 3 de desembre, la Biblioteca Marc de Vilalba acollirà a les 17 hores l’espectacle de contes "La vertadera història de… Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria", a càrrec de Lady Albergínia, adreçat a infants de més de tres anys.
El dilluns 8 de desembre, a les 8:30 hores, se celebrarà l’encesa i benedicció del Foc de la Fira a l’ermita de Sant Hilari. La flama serà baixada fins a l’Església Parroquial de Santa Maria, on es farà l’ofrena del foc, en un acte organitzat per l’Associació de Veïns del Centre.
El divendres 12 de desembre, la Plaça dels Contes (carrer Teresa Oller) serà l’escenari, a les 17 hores, d’una nova contada de contes organitzada per l’Associació Cardemots. Més tard, a les 19:30 hores, tindrà lloc l’acte d’inauguració de la 30a Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
L’endemà, dissabte 13 de desembre, s’obrirà al públic el 37è Pessebre del barri del Poble Sec, ubicat al carrer del Pi, 44, que es podrà visitar fins a l’1 de febrer. Aquell mateix dia, a la Tèxtil Rase – Fàbrica de Cultura, de 10 a 19 hores, les AFAs de Cardedeu coordinaran la recollida de joguines “Jo en tinc, jo en dono, jo reutilitzo”.
El diumenge 14 de desembre, el Teatre Auditori allotjarà a les 18 hores el concert especial de Nadal POLS, amb l’Orquestra de Cambra de Cardedeu i La Fresh Urban Dance Center. Paral·lelament, a les 17 hores, el Cinema Esbarjo oferirà la sessió inclusiva de Pippy y el señor sin sueño.
La setmana següent, el dissabte 20 de desembre, el pati de l’escola Les Aigües acollirà el Tió de l’Associació de Veïns de Poble Sec entre les 10 i les 14 hores, mentre que la Tèxtil Rase continuarà, de 10 a 19 hores, amb l’entrega de joguines de la campanya solidària. A la tarda, el Teatre Auditori programarà Els Pastorets de J.M. Folch i Torres a les 17 hores, i el Cinema Esbarjo projectarà La novia cadáver a les 16:30 hores en una sessió de Retrocine.
El diumenge 21 de desembre, el Cinema Esbarjo obrirà el matí amb una sessió especial de Nadal a les 11.30 h amb El mago de Oz. Al Teatre Auditori hi haurà noves funcions d’Els Pastorets a les 11 h i a les 17 h, mentre que la sessió especial de Cinema Gent Gran projectarà El retorno de Mary Poppins a les 16 h.
A partir del 22 de desembre, i fins al 5 de gener, els infants de 0 a 3 anys disposaran de l’Atelier Comunitari, un espai de joc simbòlic i artístic amb inscripció prèvia. Aquell mateix dilluns, el Teatre Auditori rebrà a les 18 h l’espectacle familiar TA CIRC TUN, de la Cia. Sifò. El dimarts 23 de desembre, l’Església de Santa Maria acollirà dues representacions de La Sibil·la, a les 22 hores i a les 23 hores.
El divendres 26 de desembre, la Tèxtil Rase – Sales Polivalents serà l’escenari, a les 16 hores, del tradicional Quinto de Nadal de la Colla Gegantera. El dissabte 27 de desembre, la plaça de Sant Corneli es convertirà, de 10 a 13 h, en un Atelier Comunitari al carrer per a infants de 0 a 6 anys. A les 18 h, el Teatre Auditori acollirà Els Pastorets de Pitarra, obra que repetirà funció el diumenge 28 a les 18 hores.
Revetlla de Cap d'Any i Quinto de Nadal
El dimecres 31 de desembre, la Tèxtil Rase organitzarà el sopar i la revetlla de Cap d’Any a partir de les 20:30 hores. La nit continuarà al Teatre Auditori i a la Sala Sarau, que obriran la Revetlla de Cap d’Any a la 1 de la matinada del dia 1 de gener. L’endemà, 1 de gener, la Colla Gegantera tornarà a organitzar el Quinto de Nadal a les 16 h, també a la Tèxtil Rase.
El 2 de gener, la Tèxtil Rase obrirà les portes de la Fàbrica de Somnis – Campament Reial, amb les primeres visites teatralitzades amb la Patgessa Cornèlia de 16 a 19 hores, i nova franja de 16:45 a 19:15 hores.
Campament reial i cavalcada de reis
El 3 de gener, les sessions del Campament Reial es faran de 10:30 a 12:30 hores i de 16 a 19 hores, mentre que les visites teatralitzades amb la Patgessa Cornèlia tindran lloc d'11:15 a 12:45 hores i de 16:45 a 19:15 hores, amb sessions adaptades per a infants amb neurodiversitat a les 12:30 hores i a les 19 hores. Aquell mateix matí, de 10:30 a 13:30 hores, la plaça de la Llibertat rebrà el Patge Reial.
El 4 de gener, la Fàbrica de Somnis tornarà a obrir amb els mateixos horaris: de 10:30 a 12:30 hores i de 16 a 19 hores per al Campament Reial, i les visites amb la Patgessa Cornèlia d'11:15 a 12:45 hores i de 16:45 a 19:15 hores.
El 5 de gener, la màgia culminarà amb la Cavalcada de Reis, que començarà a les 16:45 hores a l’Estació de Tren amb la rebuda oficial de Ses Majestats. Finalment, el 6 de gener, la Tèxtil Rase tornarà a acollir, a les 16 hores, el darrer Quinto de Nadal de la Colla Gegantera, que posarà punt final a les festes de Nadal.