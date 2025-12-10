Nadal 2025 a Sant Hilari: totes les activitats

Sant Hilari Sacalm arrenca les festes amb diverses novetats destacades: la recuperació del Campament Reial a la Font del Ferro i una agenda reforçada amb teatre jove, esports, tallers i activitats familiars. L’encesa de llums ha donat el tret de sortida aquest dissabte 6 de desembre, i la resta d’activitats s’aniran desplegant al llarg de tot el mes.
Les celebracions s’iniciaran divendres 19 de desembre amb “Una tarda de Nadal amb la Coral de Can Blat i Càritas”, que tindrà lloc a les 17 hores a Can Blat. El mateix dia, a partir de les 19 hores, el Pavelló acollirà el cinquè Sport Night Festival i el Teens’n Fest, adreçat a joves d’ESO i Batxillerat.
El diumenge 21 començarà amb la tradicional Pujada del Pessebre a les Formigues, una caminada que s’iniciarà a les 9 hores des del pàrquing de Can Calabrès. A les 11:30 hores, als jardins de Can Blat, els més petits podran gaudir del tió de Nadal i de l’espectacle infantil “Ballem pel món amb el Tió de Nadal”, a càrrec de la companyia Ai Carai. Ja a la tarda, a les 18 hores, la Nau serà l’escenari de la Mostra del Grup de Teatre Jove, mentre que a la mateixa hora, l’Església de Sant Hilari acollirà el Concert de Nadal amb la participació de les diferents corals del poble: Veus Alegres, Petits Cantaires, Cor Calm, Cor Blat, Cor Juvenil i Cor Lutiana Jove.
Durant el mes de desembre també es durà a terme un taller de postals de Nadal a càrrec de Maria Roquet, que es farà a Can Blat els dies 16, 18, 23 i 30 de desembre de 17:30 a 19 hores.
Les activitats continuaran dilluns 22 de desembre amb el taller “Ballem el Nadal”, organitzat per la companyia Creixent amb Art. L’activitat, gratuïta i dirigida a infants de 4 i 5 anys, es farà a les 17:30 hores a la Biblioteca, amb inscripció prèvia al mateix equipament. L’endemà, dimarts 23, la Biblioteca tornarà a ser protagonista amb l’Hora del Conte: “Què fan els escarabats per Nadal”, programada per a les 16:30 hores i adreçada a infants a partir dels quatre anys.
Parc infantil de Nadal i exposicions
Els dies 29 i 30 de desembre i el 2 de gener, el Pavelló es transformarà en el Parc Infantil de Nadal (PIN), obert de 15.30 a 19 h i destinat a infants de 0 a 12 anys. Paral·lelament, es duran a terme dos casals: el Casal AFAS, per a nens i nenes de P3 a 6è, de 9 a 13 h, amb inscripcions a afa.sant.hilari@gmail.com; i el Casal CEM, per a joves de primària i ESO, també de 9 a 13 hores, amb inscripcions a cem.santhilari.cat.
L’Aula de Música oferirà diverses audicions: dimarts 16 de desembre a les 17:30 hores, dimecres 17 a les 18 hores a la Sala Noble, i dijous 18 a les 18 hores. A més, els dies 18 i 19 hi haurà actuacions dedicades a alumnes de tercer i quart de primària.
La programació nadalenca es complementa amb diverses exposicions, entre les quals destaquen “Nadal de retalls i mans solidàries” de Càritas (del 6 al 21 de desembre a Can Rovira); les pintures de Montserrat Buenaventura (fins al 31 de desembre a Can Rovira); i la mostra de Sotabòs d’Art, “El paisatgisme a la Guilleria”, que romandrà oberta fins al 7 de gener a la Sala d’Art. El dia 21 de desembre, al migdia, se celebrarà també la 29a Fira Natures d’Artesans i Pessebristes, repartida entre l’Església i Can Rovira.
Finalment, s’ha obert la convocatòria del 28è Concurs de Pessebres, amb exposició dels participants a Sant Hilari i inscripcions obertes fins al 26 de desembre a Can Rovira.