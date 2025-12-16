El Reis d'Orient visitaran els infants casa per casa a Sant Celoni

Les famílies de Sant Celoni i la Batllòria ja poden demanar que els Reis d'Orient els visitin personalment. Com cada any, aquells qui vulguin rebre els Reis al seu domicili ho poden sol·licitar prèviament a les organitzacions que s'ocupen de fer d'intermediàries i portar la màgia d'aquestes jornades als més petits de la casa.
L'Agrupament Escolta i Guia Erol de Sant Celoni, una agrupació que s'ocupa de l'educació en el lleure al Baix Montseny, és qui organitza la visita dels Reis d'Orient als domicilis particulars de la vila. Per reservar la visita, cal omplir el formulari que està disponible des del passat dijous 11 de desembre, a la pàgina web específica de l'Ajuntament.
A partir d'aquesta pàgina, es pot escollir quin dels tres reis, Gaspar, Melcior o Baltasar, es vol rebre. L'Agrupament Escolta, a canvi, només demana d'un donatiu. Segons ha informat el consistori, les visites es faran el dilluns 5 de gener a partir de les 20:45 hores fins a les 23:00 hores de la nit.
Pel que fa a les cases de la Batllòria, les famílies interessades en la visita particular dels Reis d'Orient poden escriure un correu electrònic a la Unió Batllorienca, del 22 al 30 de desembre. En el missatge cal indicar una persona adulta de contacte, el nombre d'infants, els noms i edats, l'adreça completa de la casa i un telèfon de contacte. Des de l'Ajuntament adverteixen que les places són limitades i que és imprescindible la reserva prèvia.
Amb la imprescindible col·laboració de les entitats, tot plegat, s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de fer un Nadal "participatiu" i que ja s'ha vist amb l'aposta per la il·luminació de la vila, que s'ha estès arreu del municipi.
L'alcalde Valhonesta es mostra satisfet amb el resultat de l'inici de campanya de Nadal a la capital del Baix Montseny. "Aquest any, el municipi ha reforçat de manera notable la seva decoració, hem incorporat nous elements d’il·luminació, figures i punts de llum repartits pels principals carrers i places", explica. L’objectiu, ha explicat en declaracions a aquest diari, és crear un "ambient atractiu, animat i càlid" que convidi a sortir al carrer aquests dies de festa.