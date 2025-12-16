El Pessebre Vivent de Breda 2025 arriba a la catorzena edició amb més de 200 figurants el pròxim diumenge 21 de desembre, de 18 a 21 hores. Aquest Pessebre Vivent, ja consolidat, és una de les cites més destacades del calendari nadalenc al municipi i de la comarca del Baix Montseny. Aquest acte, que es fa amb la col·laboració dels vilatans, s'organitza des de l’entitat Dones de Breda, que any rere any ha aconseguit fer créixer i consolidar aquesta representació tradicional.
El Pessebre Vivent compta amb més d’una vintena d’escenes amb moviment, veu, música i un vestuari d’època i tradicional català. En total, hi participen prop de 200 figurants de totes les edats, acompanyats d’una cinquantena de col·laboradors de l'organització. A més de les escenes bíbliques, també s’hi representen oficis tradicionals, i és habitual que els visitants puguin gaudir d’un tast de brou calent, molt apreciat en una nit d’hivern.
Animals vius i un campament romà
Un dels grans atractius del Pessebre Vivent de Breda és l'emplaçament, situat al voltant de l’antic monestir de Sant Salvador de Breda, entre la plaça de l’Ajuntament i el carrer dels Capellans. Tot i que la representació no es fa a l’interior de l’església, sí que té lloc al claustre, on es sol instal·lar un campament romà amb soldats inclosos. D’entre els elements més emblemàtics també destaca la baixada de l’àngel de l’anunciació des del campanar de l’Ajuntament i l’escena del naixement amb els Reis.
D'altra banda, al llarg del recorregut s'hi poden veure animals vius que cedeixen els ramaders i grangers de la zona i una decoració fabricada pels mateixos participants amb elements naturals i algunes antiguitats que cedeixen els bredencs. S'hi podran veure focs de llenya, carros, cabanes de fusta i altres sorpreses que, com cada any, no es descobreixen fins al darrer moment.
El conjunt de Sant Salvador conserva tres elements principals: l’església, el campanar i el claustre. L’església gòtica, d’una sola nau i coberta amb volta de creueria, destaca per la seva portalada d’arc apuntat i les capelles situades a l’absis. El campanar romànic, de planta quadrada i 32 metres d’alçada, és un dels símbols més reconeixibles de la vila. Del claustre, només es conserva la galeria de tramuntana, formada per set arcs de mig punt sostinguts per columnes amb capitells decorats amb fulles de lliri.
Preus i entrades solidàries
Pel que fa al preu de les entrades, costen 6 euros i els menors de deu anys en paguen dos. Les entrades es poden adquirir anticipadament a Perruqueria Ester, Rosa Perruquers, Iris Perruqueria i Granja Sant Iscle 39, així com per internet a través del web fila12. L’organització, compromesa amb les causes solidàries, destina 0,50 euros de cada entrada a La Marató de TV3.