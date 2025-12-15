Nadal 2025 i reis 2026 a Llinars: horaris i activitats

El Nadal 2025-2026 de Llinars del Vallès ja és aquí. L'arribada del Senyor Galet i la Senyora Neula i l'encesa de la il·luminació nadalenca ja ha donat el tret de sortida a uns dies en què la màgia s'instal·la al municipi amb una programació plena de tradició. El municipi ha preparat una agenda farcida d’activitats per a totes les edats, especialment pensada per al públic familiar i infantil, que ompliran els carrers, les places i els espais culturals.
Programació 2025
El dissabte 20 de desembre serà el torn de la quina solidària, un acte organitzat per Els Motivats de la vida en col·laboració amb la Colla Gegantera La Patufa amb sopar, DJ i l'actuació de l'imitador Oriol Cruz que servirà per recollir fons per la lluita contra el càncer. L'endemà, diumenge 21 de desembre, la coral Turó del Vent actuarà a l'església de Santa Maria del Prat.
El 26 de desembre tindrà lloc un dels moments més tradicionals de l'any: la representació dels Pastorets a la Sala Gran del Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Organitzada pels Amics dels Pastorets de Llinars, la funció es tornarà a representar el diumenge 28 de desembre.
Del 27 al 29 de desembre es farà el Parc de Nadal Solidari, pensat per al públic infantil. El Pavelló d'Esports Pere Costa i Amigó, el pavelló 1 d'Octubre i la plaça dels Països Catalans acolliran tres jornades plenes de diversió per al jovent.
Cap d'Any i cavalcada de reis 2026
L'últim dia de l'any, el 31 de desembre, l'Home dels Nassos tornarà a Llinars per fer la seva passejada habitual. Organitzat per la Colla Gegantera La Patufa, l'acte s'iniciarà a les 12 hores als Jardins del Castell Nou. L'inici del 2026 estarà també ple d'activitats. El dissabte 3 de gener, a la plaça Caritg tindrà lloc el taller de fanalets per rebre els Reis d'Orient i l'arribada de la Patge de la Llum.
El diumenge 4 de gener tindrà lloc una de les novetats destacades de la programació nadalenca. Per primera vegada, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient ens conviden a conèixer un dels seus secrets més ben guardats. El Teatre Auditori acollirà el Taller dels Desitjos, l'espai on tot es posa en marxa perquè la Nit de Reis sigui inoblidable. Es tracta d'un espectacle gratuït, però cal fer una reserva prèvia en aquest enllaç a partir del 19 de desembre a la mitjanit.
Finalment, el 5 de gener Llinars viurà un dels moments més màgics de l'any: l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar. La cavalcada s'iniciarà a les 18:45 hores i circularà pel centre del poble fins al Castell Nou.