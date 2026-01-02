Cavalcada de Reis 2026 a Sant Celoni: tots els detalls

La màgia de Nadal i les festes, des de fa setmanes, ja es respira a Sant Celoni, la capital del Baix Montseny, que ja ho té tot a punt per a rebre ses Majestats els Reis d'Orient, que repartiran presents a tota la comarca. Aquest divendres 2 de gener a les 16:30 hores la Martina i l’Ermenter amb la col·laboració de l'associació de vehicles clàssics Carai Com Peta arribaran a la plaça de la Vila abans d'instal·lar-se al seu campament, situat al recinte medieval de la Força on se'ls podrà fer entrega de les vostres cartes amb les comandes dels infants.
El divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 de gener els Carters Reials s'instal·laran al recinte medieval de la Força per recollir les cartes de tots els infants de Sant Celoni i les seves famílies que els vulguin visitar. L'entrada serà pel carrer Les Valls i les portes del campament estaran obertes des de les 17 hores fins a les 19:30 hores del vespre es tancarà la cua. A més, també hi haurà una paradeta amb berenar per als assistents.
El dissabte 3 de gener de 2026 a les 17 hores tindrà lloc el concert del grup Tradicional amb els Carters Reials a la plaça del Bestiar. L'actuació musical serà a càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música i Teatre que oferirà nadales i versions de temes populars, a la sortida del circuit per entregar la carta al carter reial. El diumenge 4 de gener a les 17 hores de la tarda la música continuarà amb el concert de la Big Band de l'Escola Municipal de Música i Teatre que oferirà nadales i versions de temes molt coneguts a la plaça del Bestiar.
Cavada dels Reis d'Orient a Sant Celoni 2026
A les 12 hores, a la Sala Lluís Giró del Teatre Ateneu, es farà el lliurament especial de cartes a Ses Majestats els Reis per a famílies amb infants i joves amb diversitat funcional. A les 17 hores començarà una passejada de Ses Majestats pels barris de Sant Celoni amb vehicles clàssics. Serà a les 18 hores quan començarà la cavalcada, que recorrerà l'avinguda de la Pau, el carrer Doctor Trueta, la carretera Vella, el carrer Anselm Clavé i plaça de la Vila.
D'altra banda, l'Ajuntament ha informat que hi haurà un tram tranquil entre carrer Doctor Trueta i carretera Vella i un intèrpret de signes a la benvinguda reial. "Igual que l'any passat, es posarà especial atenció a les famílies amb infants i joves amb diversitat funcional oferint horaris especials pel lliurament de cartes i també habilitant un tram tranquil durant la Cavalcada de Sant Celoni", expliquen des del consistori.
Tot seguit, a les 19:30 hores, a la plaça de la Vila, tindrà lloc el lliurament oficial de cartes a Ses Majestats. La cavalcada de reis enguany serà possible gràcies a la col·laboració de l'associació de vehicles clàssics Carai com Peta, l'AEiG Erol, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni, l'Escola de dansa de Sant Celoni la colla de diables Espurnes del Montseny i també els timbalers de la colla.
Arribada a la Batllòria
L'arribada dels Reis d'Orient a la Batllòria serà a les 18:30 hores pel pont de la Tordera. A les 19:30 hores, es preveu que ja siguin a la plaça de l'Església, al centre del nucli, on entregaran caramels sense gluten a tots els assistents. Des de l'organització recomanen assistir-hi amb fanalet, per il·luminar el camí dels reis i garantir la visibilitat. "Recordeu que cal indicar als Reis Mags de l'Orient el camí, ja que venen pel Montnegre i al bosc no hi ha llum!", han expressat a través dels canals institucionals. Durant la cavalcada, a més, es donaran caramels sense gluten. Aquesta activitat es farà amb el suport i la col·laboració de les entitats de la Batllòria.