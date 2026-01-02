Quan el Montseny va ser un estat independent al cinema

Malgrat que encara no hem aconseguit la comarca pròpia, amb capital a Sant Celoni, el Baix Montseny va ser un estat independent en una pel·lícula de 1952. Es tracta d'un film del Regne Unit titulat Penny Princess, gravat al Montseny, en el qual els paisatges del massís representaven el país imaginari de Lampidorra, un paradís fiscal situat entre Itàlia, França i Suïssa.
La pel·lícula explica la història d'una noia anomenada Lindi Smith que treballa en un centre comercial de Nova York i hereta, per sorpresa, la propietat del país sencer que un parent seu havia comprat per 100.000 dòlars. L'heretera viatja a Lampidorra on coneix els seus habitants i també els governants del país, que són un policia, un sabater i un ferrer.
En arribar Smith comprova que el país pateix una crisi econòmica que, després, es veu agreujada per la prohibició del contraban amb els països del voltant. La jove americana es veu obligada a buscar idees per reflotar el microestat i les acaba trobant en un dels elements més tradicionals de Lampidorra, el formatge de bola que fabriquen els productors locals.
La capital d'aquest estat imaginari era el poble de Montseny, que va acollir bona part del rodatge cinematogràfic. De fet, alguns dels seus habitants van participar com a extres d'aquesta pel·lícula i l'ajuntament del poble representava la seu del govern de l'estat imaginari. Al llarg del film, també es poden veure moltes imatges del parc natural del Montseny que ambienten el país muntanyenc.
Lampidorra, segons avança l'escriptor i historiador Andreu Pujol al llibre 101 anècdotes del Montseny, seria la primera producció britànica a Catalunya i a l'Estat. La història d'aquest país inventat, a més, s'hauria inspirat en Andorra. "A banda de les semblances amb el nom, Lampidorra té un escut amb una forma clavada al d'Andorra i al film hi apareixen elements de la cultura catalana que s'hi poden associar", expressa Pujol.
Quan Frank Sinatra quasi visita el Montseny
El director de cine britànic Val Guest va fer la pel·lícula a través de la Rank Organisation i va intentar aconseguir Montgomery Clift, Cary Grant, Robert Cummings i William Holden per al paper principal de venedor de formatges, però tots el van rebutjar. Segons va explicar Guest, Frank Sinatra, durant un mal moment a la seva carrera, volia fer-ho i va estar a punt de viatjar al Montseny per fer el paper. El productor Earl St. John, però, no estava a favor de la idea i, finalment el va rebutjar.