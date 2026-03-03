Carbó artesanal: el Montseny recorda un ofici de tota la vida

Fer carbó natural a partir de llenya i recordar una pràctica tradicional de la comarca, aquest és el repte que s'han plantejat a Cànoves i Samalús. Els carboners del Montseny transformaven la llenya en carbó a través d'un procés de combustió lenta. En el procés hi participaven també els traginers que transporten la llenya i els picadors, que la tallaven. Els carboners feien una pila de llenya en clarianes al mig del bosc i, tot seguit, l'enterraven. La combustió es produïa de baix a dalt, fins que la pila quedava cuita i, al cap d'uns dies, se n'extreia el carbó.
Cànoves i Samalús, de la mà de l'associació cultural El Sui, ha recuperat aquest costum a mitjans de febrer amb la recreació d'una barraca de carboners i la construcció d'una pila carbonera de 30 tones. Després de l’empilada, peça a peça, i de cobrir-la amb fagell, el procés va culminar el passat 1 de març amb la cercavila popular i l’encesa de la pila carbonera.
Al voltant d'aquesta iniciativa, el dissabte 7 de març, es faran rutes de Carboners amb Traspunt Teatre i balls tradicionals. El diumenge 8 les rutes continuaran i es farà una demostració de ferrar cavalls. Tot plegat, es desplega en un programa d'activitats que l'associació El Sui de Festes i Tradicions fa per recuperar les nostres tradicions i vetllar i tenir cura dels béns culturals de la població. A NacióBaixMontseny hem fet un recull de les imatges que ha deixat aquesta activitat que ha fet reviure, un cop més, un trosset de la nostra història.