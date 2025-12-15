Un oli d'oliva del Montseny entre els millors de Catalunya

El Govern ha reconegut aquest dissabte 72 olis als Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, que s'han entregat a les Borges Blanques. És la segona edició del certamen i entre deu millors olis d'aquest 2025 n'hi ha hagut un del Baix Montseny, l'oli Salar d'Arbúcies, fabricat al Molí Salar. Es tracta d'un oli elaborat amb olives madures que destaca per un color verd intens i un perfil organolèptic excepcional, és a dir, de tots els matisos que es perceben a través dels sentits com el gust, l'olfacte, el tacte i la consistència.
El fruitat que el caracteritza, expliquen des del Salar, evoquen el cinquè gust: l’umami. L'oli arbucienc prové d'una olivera antiga convertida en la "planta mare", d’on surten els nous plançons que formen els olivars de la producció. La varietat prové dels treballs de recerca duts a terme a partir del 2012 i subvencionats pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Europeu Agrícola que van permetre fer la selecció de l'olivera d'Arbúcies, “Salar d’Arbúcies” o clon G21. Aquest caràcter únic ha contribuït al seu reconeixement en el podi de Catalunya.
Segles de tradició en l'oli
La tradició oleícola de la Vall d’Arbúcies, segons explica Salar d’Arbúcies, té més de 2.000 anys d’història. "Ho testimonia la localització de diferents assentaments Ibers que estigueren ocupats en el període que va del segle V al segle I aC", exposen. En concret es refereixen a l’assentament Iber de Can Pons (150-50 aC), on es van trobar restes d’àmfores itàliques. "Això evoca al contacte comercial d’aquests pobles amb la romanització i l’explotació dels recursos de la vall com són el vi i l’oli", expliquen.
Amb l’arribada dels romans, diuen, hi podria haver l'origen de l’actual olivera de Salar d’Arbúcies, el resultat d’una selecció mil·lenària iniciada en aquell període. Durant l’edat mitjana, sota el domini dels vescomtes de Cabrera i el castell de Montsoriu, afirmen que la producció l'oli d'oliva continua. "El testimoni del cultiu de l’olivera, entre els segles XIV i XVI, es reflecteix en la troballa de gerres olieres en les intervencions arqueològiques dutes a terme en les darreres dècades al castell", asseguren.
Fins a mitjan segle XX, la Vall d’Arbúcies comptava amb vuit trulls actius i dues varietats principals: les anomenades oliveres d’Oli i les de Salar. Les primeres es destinaven a la producció d’oli, mentre que les segones es feien servir per elaborar olives de taula.
La resta de rànquing
Els altres guardonats en el top 10 han estat: Elixir Despinyolada Bio (Cuadrat Valley), Janiroc Koroneiki (Pons Tradició), Janiroc Lecciana (Pons Tradició), Janiroc Arbequina (Pons Tradició), Elixir Bio (Cuadrat Valley), Coll de l'Alba Morruda (Xavier Guilera Ximenis), Arbor Sacris (Miliunverd), Oli de Marges-Masia Can Calopa (L'Olivera) i Identitat Olive Oil Empeltre (Identitat Olive Oil).
En total han concorregut 187 olis als guardons, 53 més que l'any passat, que s'han presentat a alguna de les 9 categories del certamen: afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de grans productors; afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de petits productors; producció ecològica; monovarietals; elaborats en projectes de recuperació de varietats autòctones; millor maridatge, combinació culinària i versatilitat gastronòmica; millor embalatge, i millors olis 2025.
El Panel de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, tastadors internacionals d'Itàlia, Grècia i Andalusia i representants de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, del Barcelona Centre de Disseny, del Clúster del Packaging, de la Fundació Alícia i del sector de la restauració han format part del jurat. Els guardons s'adrecen a productores, envasadores o comercialitzadores d'oli d'oliva amb seu social a Catalunya i oliveres dins del territori català.
L'entrega de premis l'ha presidit el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha inaugurat la gala i ha definit l'oli d'oliva verge com a "un dels grans tresors gastronòmics del país". "Catalunya produeix olis de prestigi internacional, que són paisatge i territori, però també innovació, talent i esforç de centenars de productors", ha afegit.