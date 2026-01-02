Llinars acaba la reforma del carrer Baixada del Castell

Llinars del Vallès ja ha finalitzat els treballs de reforma del carrer Baixada del Castell, així ho ha anunciat l'Ajuntament aquest divendres 2 de gener a través dels canals institucionals. Aquestes obres, segons han avançat, permeten que aquesta via passi a ser de plataforma única amb un espai central dedicat la circulació de vehicles. Gràcies a la reforma, els vianants tenen prioritat i es compta amb set nous punts de llum.
També s'hi han instal·lat altres elements de mobiliari urbà com parterres, papereres, bancs i pedres perquè els vianants s'hi puguin asseure a reposar. La reforma tha tingut un cost de gairebé 180.000 euros, 140.000 dels quals estan subvencionats per la Diputació de Barcelona.
Segons ha valorat el regidor de Via Pública, Serveis i Manteniment, Arnau Guardi, amb aquesta reforma, el carrer guanya valor com a punt d'accés per als elements patrimonials de la vila. “El carrer passa a ser un nou eix de centralitat a Llinars, sobretot per la connexió que permet entre el nucli i el Castell Nou". A més, destaca que amb les millores que s’hi ha fet s’ha convertit també en un espai més accessible.
El Castell Nou de Llinars ha estat notícia a final d'aquest any pel tret de sortida oficial a les obres de rehabilitació de l'edifici, un monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). El Castell Nou de Llinars és un edifici renaixentista que darrerament ha aparegut en una sèrie de TV3 i que es va construir entre 1548 i 1558 per Riambau de Santcliment per substituir l’antic castell del Far, destruït per un terratrèmol l'any 1448.