Rehabiliten un castell renaixentista a Llinars del Vallès

Llinars del Vallès ja ha donat el tret de sortida oficial a les obres de rehabilitació del Castell Nou, un monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). El pati d’armes de l’edifici ha acollit l’acte simbòlic d’inici, el passat dijous 13 de novembre, que ha comptat amb les intervencions de l’alcalde, Martí Pujol; Guillermo Vázquez Consuegra, de Vázquez Consuegra, guanyador del concurs d’arquitectura del projecte; i Albert Archs Canals, d’Archs Constructora, empresa guanyadora del concurs de construcció de la primera fase d’aquesta obra. A més, hi han assistit regidors i regidores de l’equip de govern i de l’oposició.
El Castell Nou de Llinars és un edifici renaixentista que darrerament ha aparegut en una sèrie de TV3 i que es va construir entre 1548 i 1558 per Riambau de Santcliment per substituir l’antic castell del Far, destruït per un terratrèmol l'any 1448. Es va dissenyar com a palau residencial i mantenia alhora elements defensius, com petits baluards i torrelles angulars. Aquestes estructures militars, però, van ser eliminades durant el segle XIX, arran de les guerres carlines. El monument va passar a ser propietat privada l’any 1877 i l’Ajuntament de Llinars del Vallès el va adquirir el novembre del 2018.
Com serà la rehabilitació?
El projecte actuarà en una superfície de 2.586 metres quadrats amb l’objectiu de fer una rehabilitació integral de l’edifici, però també dotar-lo d’usos administratius i culturals. Com destaca l’estudi arquitectònic encarregat, es tracta d’”incorporar-lo al cicle de vida de la ciutat”.
El projecte planteja eliminar els afegits que s’han anat fent al llarg dels anys i que no tenen valor cultural, constructiu i històric, com són les passarel·les de la façana nord, a l’interior del pati, la galeria de la segona planta i el mur sobre l’escala principal, que en redueix l'amplada i oculta les finestres que porten llum natural al recinte de l’escala. La recuperació de l’escala en els seus tres trams comportarà la substitució dels trams superiors, construïts el segle XIX.
Pel que fa a la mobilitat, destaca la instal·lació d’un ascensor / muntacàrregues accessible, al costat de l’escala principal, una eina que permetrà obrir un nou accés a l’edifici des de la façana est. Alhora, el recinte exterior de major superfície estarà al mateix nivell que el pati central (que recupera la seva cota original). També s’instal·laran noves rampes i trams d’escales.
Coberta del pati central i un bar cafeteria
Una altra de les operacions que preveu la rehabilitació és la coberta del pati central a través de la instal·lació d’una coberta de vidre transparent. Això permetrà molts més usos del pati de la planta baixa i alhora, crear un espai de regulació climàtica. La planta sota coberta, i també la planta baixa, segons ha informat el consistori, tindran uns usos culturals.
També es crearan unes passarel·les metàl·liques, permeables i lleugeres que circumdaran la planta sota coberta per eliminar recorreguts interns que podrien limitar l’autonomia de les sales. Dins l’àmbit de l’edifici, adossat al mur de separació entre el parc i l’àmbit interior, es construirà una cafeteria-bar amb tots els seus serveis.