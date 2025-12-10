Nadal 2025 i reis 2026 a Arbúcies: totes les activitats

Les festes de Nadal a Arbúcies arriben enguany amb una programació extensa que s’estén des del desembre fins al 25 de febrer. Durant tots aquests dies, cada divendres de 18 a 20 hores i els caps de setmana d’11 a 13 hores, es podrà visitar el Pessebre Gegant, instal·lat al carrer Sorrall, 5, una obra de Joan Garriga que ja s’ha convertit en un referent nadalenc al municipi.
Programació 2025
El divendres 12 de desembre, la Biblioteca acollirà a les 17.30 h una nova sessió de l’Hora del Conte, titulada Nadal de contes, a càrrec d’Olga Cercós. El mateix dia, d’entre 18:15 i 19:15 hores, l’Escola Vedruna oferirà el seu Pessebre Vivent per la Marató de 3CAT, una activitat solidària.
L’endemà, dissabte 13, el CEM Can Delfí proposa una matinal esportiva amb Mou-te per la Marató, de 9 a 12 hores, amb activitats obertes a tothom i un donatiu de 5 euros per participant que es destinarà íntegrament a la Marató de 3CAT, en una iniciativa organitzada conjuntament amb la Regidoria d’Activitat Física i Esports i Matavalons.
El dilluns 15 de desembre, el Teatre de Cal Xic s’omplirà de música amb el Concert de Nadal de l’Escola de Música, que començarà a les 17:30 hores. Els alumnes del centre portaran al públic una tarda carregada de màgia i esperit nadalenc.
A partir del 19 de desembre, l’aparador de Can Sansa, al carrer Camprodon 26, presentarà una Catifa de Nadal, una mostra floral elaborada per l’Associació de Catifaires d’Arbúcies en el marc del projecte conjunt de la Federació Catalana de Catifaires i la Coordinadora Internacional d’Entitats d’Art Efímer.
El dissabte 20 arribarà un dels esdeveniments més esperats: el Festivalet de Nadal, que es representarà al Teatre Naus Ayats en dues sessions, la primera a les 16:30 hores i la segona a les 19 hores. Les entrades es poden adquirir a través del portal sensecues.cat. L’acte és organitzat per l’Escola de Dansa i el CEM Can Delfí.
El diumenge 21, l’Església Parroquial es convertirà en l’escenari del tradicional Concert Coral de Nadal, que començarà a les 17 hores i comptarà amb les actuacions del Cor Lutiana Jove, el Cor Lutiana i la Coral Veus de Tardor, amb la col·laboració de diverses entitats locals i institucions del territori.
Parc de Nadal
Del 22 al 24 de desembre, el Parc de Nadal instal·lat al Poliesportiu de Can Delfí obrirà portes de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores, tot i que el dia 24 només funcionarà en horari de matí. Paral·lelament, els dies 22, 23, 24, 29, 30, 31 i 2 de gener, s’instal·larà la Bústia Reial a l’entrada de l’Ajuntament, disponible de 9 a 14 hores perquè els infants hi puguin dipositar les seves cartes als Reis d’Orient.
El dimecres 24 de desembre, la Plaça de la Vila acollirà a les 17:30 hores la celebració familiar Fem cagar el tió, que s’iniciarà amb una cantada de nadales i continuarà amb el ritual del tió, per al qual cal portar bastó. L’acte és organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de les Flabiolaries d’Arbúcies i el Ple dels Infants.
Quina de bàsquet i teatre a Cal Xic
Els dies 25, 26 i 28 de desembre, a partir de les 18 hores, el Poliesportiu de Can Delfí acollirà la tradicional Quina del Bàsquet, organitzada pel Club Bàsquet Arbúcies. El dissabte 27, la màgia continuarà amb l’Arribada del Patge, que començarà a les 10:30 hores des del Parc dels Bombers i seguirà fins a la Plaça de la Vila perquè tots els infants puguin entregar les seves cartes.
Finalment, el diumenge 28 de desembre, el Teatre de Cal Xic acollirà a les 18 hores la representació d’Els Pastorets de Cal Xic, els clàssics de Folch i Torres. Les entrades es podran adquirir una hora abans de la funció i tindran un preu de 5 euros per als infants i 10 euros per als adults. L’obra està organitzada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies.
Cavalcada de reis 2026
El mes de gener continuarà impregnat de la màgia de les festes a Arbúcies. El dissabte 3, de 10 a 13 hores, La Gabella acollirà el Taller de Fanalets, una activitat organitzada per l’Ajuntament d’Arbúcies en què els infants podran confeccionar el seu propi fanalet per rebre Ses Majestats d’Orient la nit més esperada de l’any.
L’endemà, diumenge 4, a partir de les 10 hores, els Patges Carters iniciaran el seu recorregut per les cases dels nens i nenes del municipi. Serà una jornada plena d’il·lusió en què els emissaris reials entregaran personalment les respostes dels Reis Mags. L’activitat està organitzada pels mateixos Reis Mags d’Orient i compta amb la col·laboració de voluntaris.
La vigília de Reis culminarà dilluns 5 de gener amb la tradicional Cavalcada, que començarà a les 18:30 hores i recorrerà els carrers des de l’Ajuntament fins a la plaça de la Vila, passant pel Pont, Camprodon, Castell, Germana Assumpta, Sant Jaume i Major. L’arribada de Ses Majestats d’Orient omplirà els carrers de llum, música i emoció en un dels actes més multitudinaris del calendari nadalenc.
La celebració és organitzada pels Reis Mags d’Orient i compta amb la participació de nombroses entitats i col·lectius del municipi, com la Comissió de Festes, l’Escola de Dansa, la Regidoria d’Activitat Física i Esports, la Beulas SAU, l’Associació Fotogràfica d’Arbúcies, el Ple dels Infants i diversos voluntaris.