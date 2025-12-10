Baixa l'índex de delictes a Sant Celoni

L’índex delinqüencial a Sant Celoni continua amb una tendència a la baixa en la línia dels darrers anys, amb una disminució del 3,37% dels delictes respecte al mateix període de l’any anterior. La dada s'ha fet pública arran de la Junta Local de Seguretat del 2025, una reunió dels comandaments de la Policia Local, dels Mossos d’Esquadra de Sant Celoni amb l’alcalde Eduard Vallhonesta i el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Josep Capote aquest principi de desembre.
En concret, els delictes patrimonials experimenten una reducció en un 2,78% i els delictes contra les persones una reducció d’un 13,53%. D'altra banda, però, augmenten els delictes contra la seguretat viària en un 8,82% dins dels que s’engloben la conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues. Aquest augment, expliquen, estaria motivat, en part, per l’activitat policial gràcies als controls i campanyes que regularment efectua la policia local al municipi.
Una època de riscos
Segons ha avançat l'Ajuntament, els comandaments policials acullen aquests resultats "amb cautela" davant l’arribada de Nadal, un període en el qual l'activitat delictiva acostuma a augmentar, sobretot la patrimonial en forma de furts a la ciutadania i de robatoris a comerços. "Els efectius d’ambdós cossos policials ja estan treballant en la planificació de serveis preventius conjunts mitjançant presència policial als principals eixos i franges d’activitat comercial al municipi", expliquen.
Les mesures també contemplen realitzar alguna campanya adreçada a la detecció de conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, sobretot en les dates on acostumen a celebrar-se els dinars i sopars d’empresa i els dies festius assenyalats.
Aquesta coordinació de cossos per aquestes dates coincideix amb el dispositiu especial que han desplegat els Mossos d'Esquadra per les festes de Nadal a Sant Celoni i la comarca del Baix Montseny. El 21 de desembre començarà el dispositiu "Vetus-Pensió Segura", adreçat especialment al col·lectiu de la gent gran i des d'aquest divendres dia 5, informen, ja ha començat el dispositiu "Grèvol" destinat a reforçar la seguretat en l'activitat comercial.
Coordinació amb protecció Civil i ADFs
D’altra banda, també s'ha abordat l’activitat en matèria de Protecció Civil en l'àmbit dels simulacres de prevenció i seguiment del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) un Pla d'Actuació Municipal per cada risc concret del municipi. Un exemple a Sant Celoni en podrien ser les possibles amenaces d'inundacions o accidents químics i la col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal (FORESTEC) de Sant Celoni en matèria de prevenció d’incendis en zones boscoses.