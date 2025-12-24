Desconvocada la vaga de Nadal a l'empresa de recollida de residus de la Selva

El comitè i l'empresa de recollida de residus de la Selva Nora SA han arribat a un acord que ha permès desconvocar la vaga de quatre dies en plenes festes de Nadal. L'aturada en el servei havia de començar a les vuit del vespre del 28 de desembre i la previsió era que s'allargués fins a la mitjanit del 31. Segons informa CCOO en un comunicat, han pactat establir un calendari de reunions per negociar el nou conveni i l'empresa s'ha compromès a respectar un calendari per cobrir 21 llocs de feina (deu conductors, un operari de punt net i un peó).
El sindicat valora positivament l'acostament de posicions, però adverteix l'empresa que, si no compleix amb els acords, "automàticament" convocaran una vaga per Setmana Santa. A banda dels dos calendaris acordats amb l'empresa, CCOO assenyala que també han pactat obres de manteniment, com ara reparar una carretera d'accés, taquilles, portes, ampliar els vestuaris, instal·lar fibra òptica o impulsar un pla d'inversió, adquisició i substitució de maquinària i vehicles.
Tot i això, el sindicat lamenta que hagi calgut "arribar a una convocatòria de vaga per poder signar aquests acords": "Entenem el món laboral com una contínua negociació entre els interessos empresarials i els de les persones treballadores. Resulta absurd haver de convocar una vaga, amb el desgast i tensió que comporta dins d'una empresa, per arribar a acords sobre temes tan obvis".
Per això, CCOO fa una crida al "sentit comú" a la direcció de Serveis Mediambientals la Selva Nora SA per abordar aquestes demanes en "reunions ordinàries" amb els representants dels treballadors. A més, subratllen que la desconvocatòria de vaga està vinculada al compliment dels acords: "En cap cas es permetrà que aquest no es respectin". En cas contrari, afirmen que l'aturada del servei es farà per Setmana Santa.