Desmantellen un cultiu de marihuana i una granja de cabres al Baix Montseny

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys que tenia una plantació de marihuana amagada en dos magatzems a Fogars de Montclús. El cas es va destapar arran de la investigació policial a una granja de Riells i Viabrea per unes irregularitats en la gestió dels fems i del benestar animal. Això va portar els agents a visitar una segona finca dels mateixos ramaders i van localitzar els dos magatzems que llogaven a un home. A dins hi havia 264 plantes de marihuana repartides en els dos magatzems. Els agents van detenir el responsable de la plantació per un delicte contra la salut pública i un altre de frau del fluid elèctric.
La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra a Girona van començar a investigar una finca ramadera de Riells i Viabrea per possibles irregularitats en la gestió dels fems i el benestar animal. Es tracta d'una granja d'ovelles i cabres que els agents van visitar el 10 de desembre. Allà van comprovar que hi havia diverses irregularitats administratives ambientals vinculades al benestar animal.
Això va provocar que l'endemà anessin a una parcel·la dels mateixos ramaders que tenen a Fogars de Montclús. Allà van descobrir que s'hi abocaven fems en terres que no estaven impermeabilitzats, s'acumulaven residus domèstics i, a més, hi havia animals a l'exterior de la nau ramadera. A més, les instal·lacions no compleixen amb la normativa de bioseguretat i no tots els animals tenien en cròtal d'identificació, no es gestionaven les baixes d'animals i hi havia anomalies en el registre d'explotació.
En aquesta inspecció a la finca de Fogars, els agents van veure que hi havia dos magatzems que estaven llogats a un home. Per això van demanar el suport de la Unitat d'Investigació de Granollers i el dia 12 de desembre es va entrar en els locals. A dins, la policia va trobar-hi 264 plantes de marihuana: 90 en un magatzem i 174 a l'altre. Hi havia ventiladors, extractors, panells, filtres i aparells d'aire condicionat que afavoria el cultiu de la droga.
A més, hi havia una doble escomesa elèctrica i, per tant, l'home tenia la llum punxada. Per aquests motius, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 38 anys com a responsable de la plantació per un delicte contra la salut pública i un altre de frau del fluid elèctric.
L'home no tenia antecedents i va passar a disposició judicial a Granollers el 13 de desembre. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han tramitat les denúncies pertinents als diferents departaments de la Generalitat i a l'Ajuntament de Fogars de Montclús per les infraccions en matèria de benestar animal.