Una mobilització evita el desnonament d'una mare i una filla a Vallgorguina

S’ha aturat el primer intent de desnonament d’una mare amb una filla al carrer Anoia de Vallgorguina, aquest dijous, després de la mobilització de col·lectius pel dret a l’habitatge. Segons ha informat la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Baix Montseny (PAHC), es tractava del primer llançament previst contra el domicili on resideix la família, que fa aproximadament vint anys que és la seva llar.
El dispositiu s’ha presentat al matí amb la comitiva judicial, una unitat dels Mossos d’Esquadra i serrallers, però finalment l’actuació s’ha ajornat. Segons han indicat fonts presents al lloc dels fets a NacióBaixMontseny, s’ha advertit que en un proper intent el desplegament policial podria ser més ampli amb unitats ARRO sobre el terreny.
L’habitatge, situat al carrer Anoia 22, és propietat del fons immobiliari Divarian-Cerberus, que va adquirir el pis procedent del banc BBVA. La mare havia comprat l’habitatge fa dues dècades, però amb el temps va deixar de poder assumir una hipoteca que ascendia a uns 800 euros mensuals, segons expliquen fonts coneixedores del cas.
L’any 2016, amb l’acompanyament de la PAHC, va aconseguir un contracte de lloguer social gràcies a la Llei 24/2015, que preveu mesures per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquest 2026, però, el contracte ha finalitzat i, segons la plataforma, la propietat no ha acceptat renovar-lo malgrat que la família continua en situació de vulnerabilitat i està tramitant una sol·licitud a la Mesa d’Emergència. "De nou Divarian vol deixar el pis buit per seguir especulant amb l’habitatge, sabent que a qui deixaran al carrer és una persona vulnerable", assegura
La PAHC Baix Montseny havia fet una crida a concentrar-se a primera hora del matí per intentar impedir el desnonament, una convocatòria que també havia rebut el suport d’altres entitats del territori, com el Casal de Joves La Fera de Sant Celoni, l'Alternativa Vallgorguina (CUP) i la CNT del Vallès Oriental. Des de la plataforma consideren que casos com aquest poden augmentar després de la finalització de la moratòria estatal sobre desnonaments vinculada a situacions de vulnerabilitat. Per ara, el procediment ha quedat ajornat i resta pendent de nova data.