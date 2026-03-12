Un doble accident amb víctima mortal col·lapsa l'AP-7 a Sant Celoni

Un doble accident a l'AP-7 a Sant Celoni ha col·lapsat la via, que es troba amb greus retencions. El sinistre s'hauria produït arran de l'atropellament mortal d'un vianant en aquest punt de l'autopista, per causes que encara s’estan investigant. Segons ha avançat Trànsit, al tram de la capital montsenyenca, ja s'ha reobert el carril tallat en sentit Tarragona. Amb tot, hi ha lentitud i aturades entre Sant Celoni i Llinars i entre Cardedeu i la Roca del Vallès en sentit sud.
El sinistre, segons han explicat els Bombers de la Generalitat a NacióBaixMontseny, ha tingut lloc als volts de les 4:30 de la matinada al quilòmetre 117 direcció Barcelona. Els bombers s'hi han trobat un accident múltiple, l'atropellament mortal d'un vianant per part d'un camió que ha ocasionat, després, un nou sinistre amb més vehicles implicats.
Arran de l'accident, s’han activat deu patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Als volts de les 7:30 hores s'han registrat fins a set quilòmetres de retenció des de Sant Feliu de Buixalleu. Aquesta circumstància també ha repercutit en la circulació de la carretera C-35, que s'ha vist sobrepassada amb sis quilòmetres i mig de cua a Sant Celoni en sentit Barcelona.
