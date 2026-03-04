La policia investiga la venda irregular de vapejadors a Palautordera

La Policia Local de Santa Maria de Palautordera ha dut a terme, entre els dies 20 i 23 de febrer, un dispositiu d’inspecció en diversos establiments del municipi amb l’objectiu de verificar que es compleixi la normativa de comercialització de vapejadors (cigarrets electrònics) i evitar-ne la venda a menors d’edat. L’actuació s’emmarca dins les tasques preventives i de protecció de la salut pública.
Durant el dispositiu els agents van efectuar diverses inspeccions en establiments susceptibles de venda de productes de vapeig, van comprovar la documentació administrativa obligatòria dels establiments i les llicències d’activitat. Alhora, van verificar el compliment de la prohibició expressa de venda a menors d’edat. També es van inspeccionar les condicions venda dels productes tenint en compte si portaven nicotina, com estaven etiquetats i les instruccions d’ús que tenien.
Segons ha informat el cos policial, tres establiments han estat "proposats per a denúncia" a causa d'una sèrie d'incompliments detectats. Així mateix, es van decomissar un total de 80 cigarretes electròniques, que han quedat a disposició de l’autoritat administrativa competent. Les actes d’inspecció, informa la policia, han passat a disposició dels serveis municipals per decidir si s'obriran expedients sancionadors.
La Policia Local de Santa Maria de Palautordera ha avançat que continuarà fent actuacions preventives i de control de manera periòdica i ha recordat a la ciutadania que la venda de dispositius de vapeig a menors està prohibida. "És important complir la normativa per garantir la protecció de la salut pública i la seguretat al municipi", han expressat a través dels canals institucionals.