Sant Celoni té nou regidor d'Espai Públic i Equipaments

El socialista Isaac Sánchez Guñalons ha pres possessió del càrrec de regidor del grup municipal del PSC - Candidatura de Progrés en el darrer ple municipal, el dijous 26 de febrer. Sánchez assumirà la responsabilitat de regidor d'Espai Públic, Barris i Equipaments després de la renúncia de Diego Fernández en el ple de gener. Fernández va deixar el càrrec per donar lloc a noves visions i idees. "Ha arribat al moment de fer un pas al costat per deixar pas a les noves generacions, que sempre és necessari a totes les organitzacions", va expressar.
Alhora, va agrair el suport als companys de l'equip de govern i "la fiscalització" a l'oposició en la seva tasca. "Ha estat un honor i em sento afortunat d'haver pogut treballar pel meu poble, falta un any i pocs mesos per la fi del mandat i el company que m'agafa el relleu tindrà el temps necessari per tirar endavant molts dels projectes començats", va afirmar Fernández.
Isaac Sánchez ha jurat el càrrec d'acord amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i ha estat aplaudit unànimement per la sala. El regidor Sanchez Guñalons es va presentar de número 8 a les llistes com a independent i aquest serà el seu primer mandat a l'Ajuntament. El regidor s'ocuparà de l'àmbit d'espais públics, equipaments i barris. La secció de gestió territorial, que també assumia Fernández passarà a mans de Josep Capote, que s'ocupa també de recursos humans, salut laboral i Seguretat Ciutadana. Capote és extreballador d'una empresa química del municipi i està involucrat en política municipal des del 1991, quan va ser regidor a l'oposició sota les sigles d'Iniciativa per Catalunya.
Des del grup de Junts per Sant Celoni i la Batllòria han donat la benvinguda al nou regidor i han demanat un aclariment de l'organigrama de l'Ajuntament. "Ja vam verbalitzar la nostra preocupació en aquest sentit, ens preocupa que el 70% de l'Ajuntament es gestioni amb dos regidors", ha exposat la regidora Anaïs Medina de Junts.
L'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, ha defensat que tots els regidors "són molt competents" en la seva matèria i ha destacat la professionalitat i l'experiència de Capote, que està jubilat i que gaudeix de molt de temps per dedicar-se a l'Ajuntament. "Les coses a l'equip de govern estan funcionant, entre finals de març i principis d'abril comença el pla de renovació de voreres i ferms de tres milions d'euros", ha avançat l'alcalde.
Alhora també s'ha referit al projecte del casal d'avis i de la piscina municipal, que continuen endavant. "Els grans projectes que alguns deien que era impossible dur a terme estan avançant i ho fan amb uns bons terminis", assegura Vallhonesta, que va visitar les obres de la piscina a mitjans de febrer.
Segons ha informat l'Ajuntament, els vasos de les dues piscines de l'equipament ja estan construïts i s'han acabat les cobertes de l'edifici que allotjarà el bar-cafeteria, els vestidors i lavabos.També s’han iniciat els treballs de condicionament de l’exterior que comptarà amb una platja pavimentada, zona de gespa i ombres artificials.