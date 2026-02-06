Sant Celoni demana la residència per a gent gran a Drets Socials

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha visitat Sant Celoni la tarda d'aquest dijous 5 de febrer. L'alcalde, Eduard Vallhonesta i els membres del govern municipal l'han rebut en un acte de benvinguda acompanyats d'alguns regidors de l'oposició, com el líder de Junts per Sant Celoni i la Batllòria, Raül Garcia. La benvinguda ha estat a la Sala de Plens on ha tingut lloc i la signatura del Llibre d'Honor.
Tot seguit, segons ha informat l'Ajuntament, la consellera s'ha reunit amb l'Equip de govern per tractar diversos temes vinculats als àmbits de gent gran i de joventut. En concret, l’alcalde ha posat l’accent en la necessitat de disposar d’una residència per a gent gran al municipi. Es tracta d'una demanda llargament reclamada a la capital del Baix Montseny que va aconseguir el consens de tots els grups polítics municipals, el passat novembre, en una moció conjunta perquè l'Ajuntament cedís uns terrenys per a l'equipament abans d'acabar el mandat.
La iniciativa provenia d'un grup de ciutadans, el Col·lectiu ciutadà a favor de la residència de Sant Celoni, que va ocupar-se de llegir la moció al ple i va fer notar la necessitat de tenir un centre residencial capaç de garantir una atenció adequada i la qualitat de vida de les persones amb dependència. "Fa temps que des de l’Ajuntament s’hi està treballant conjuntament amb el departament de Drets socials i el Departament de Salut perquè esdevingui una realitat", han expressat des del consistori.
Aquest compromís del consistori també es va deixar entreveure en el Pacte de Ciutat que van signar Vallhonesta i la consellera de Salut, Olga Pané, el 14 de gener. El document, a més de la millora de la xarxa i l’atenció sanitària, incloïa una menció explícita per a seguir treballant, conjuntament amb la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, per a la construcció "d'un dispositiu social al municipi".
En la visita d'aquest dijous, la consellera Mònica Martínez ha volgut visitar també el Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny com a centre pioner que ofereix serveis per impulsar la ciutadania en les seves trajectòries formatives i professionals. El centre, segons dades de l'Ajuntament, du a terme anualment unes dues mil actuacions relacionades amb la formació, l’ocupació i l’orientació.
La Sax Sala ha acollit recentment diverses iniciatives formatives i socials que reforcen el seu paper com a espai de referència al Baix Montseny. En concret, ha estat l’escenari d’un Voluntariat exprés del programa Voluntariat per la Llengua, amb la participació de l’alumnat d’Afadis Baix Montseny i dels estudiants del curs Bàsic 3 de català de Sant Celoni, una activitat que ha permès practicar la llengua en un ambient proper, inclusiu i participatiu.
El centre també ha anunciat l’obertura d’inscripcions al curs gratuït de Socorrisme Aquàtic adreçat a joves de 16 a 29 anys, que s’iniciarà a mitjan març i s’allargarà fins al juny, amb l'oferta d'una formació professionalitzadora amb sortides laborals tant a escala estatal com europea.