El Ball de Gitanes de Sant Celoni bat rècords i superarà els 600 participants

Sant Celoni es prepara per viure un dels caps de setmana més emblemàtics del calendari festiu local amb una nova edició del Ball de Gitanes, que aquest 2026 arriba amb xifres de participació rècord i amb la plena consolidació del Gitanòdrom com a escenari principal de les ballades. Enguany, més de 600 persones, entre balladors de totes les edats, músics, diablots i personal de suport, participaran en els actes previstos els dies 13, 14 i 15 de febrer.
L’edició d’enguany coincideix amb dues efemèrides destacades: la 40a ballada del Filferro i la 45a ballada del Ferro, dues colles que continuen ampliant el nombre de parelles. La Colla del Filferro presenta 83 parelles, amb 13 de petits, 32 de mitjans i 38 de grans, que sumen 166 balladors i balladores. Per la seva banda, la Colla del Ferro reunirà 166 parelles més, fins a un total de 332 balladors i balladores. "Celebrem la 40a ballada del Filferro i la 45a del Ferro, dues fites que demostren la continuïtat i el compromís de les colles. Darrere de cada any hi ha hores d’assaig i una transmissió generacional que és essencial per entendre la força de la festa", afirmen els organitzadors.
Aquesta potència es veu reforçada per l’acompanyament musical de 60 músics, entre la Principal del Ferro (45) dirigides per Josep Maria Aparicio i l’Orquestra de Castanyoles (15) dirigides per Margarita Ponce, així com per la presència de 48 components del grup de Diablots, amb la participació especial dels “18 Diablotillus”, que garanteixen el relleu generacional.
Enguany el vell i la vella, són les autoritats de la Colla i presideixen la festa, venen renovats tant en la Colla del Filferro com en la del Ferro. "Aquest 2026 tornem a fer un pas endavant: superem les 600 persones implicades entre balladors, músics, diablots i organització. Aquest creixement demostra que el Ball de Gitanes continua ben viu a Sant Celoni i que cada any incorpora nova gent, noves generacions i noves mirades", han expressat des de la Junta i l'organització.
Programa 2026: un cap de setmana intens
Els actes començaran divendres 13 amb la proposta Engresca’t amb les Gitanes, que inclou l’assaig general al mateix Gitanòdrom i un concert del grup Les Reines del Mambo, amb servei de barra gestionat per la Colla del Ferro i la recomanació d’utilitzar got reutilitzable. El dissabte 14, la Filferrada donarà el tret de sortida a les 11 del matí des del Casal de la Gent Gran, amb un llarg recorregut pels carrers del centre.
A les 12 hores tindrà lloc la ballada de la Colla del Filferro al Gitanòdrom, amb accés obert des de les 10 hores i l’actuació prèvia de la companyia de dansa de l’Escola Núria Ventura. L’aforament permet reservar fins a quatre seients per persona. "El Gitanòdrom s’ha consolidat com l’espai natural del Ball de Gitanes. Ens permet créixer, assegurar la comoditat del públic i gestionar la festa amb més qualitat i seguretat. Avui, quan es parla de Gitanes a Sant Celoni, tothom associa la festa a aquest espai", expliquen des de l'organització.
El diumenge 15 arriba el plat fort amb la Festa de Gitanes de la Colla del Ferro. La jornada s’iniciarà a les 10:15 hores a la plaça de la Vila, segueix amb la ballada Fem trontollar la plaça, i continua amb una cercavila fins al Gitanòdrom, on a les 12 hores se celebrarà la ballada principal, també l’aforament permet reservar fins a quatre seients per persona i actuació de l’Escola Núria Ventura. La tarda culminarà amb les Regitanes a la Plaça de la Vila, amb moguda, ballada popular i que es preveu plena de sorpreses.
Convidats d’honor 2026
Les colles convidades també són protagonistes. La Filferrada comptarà amb la presència d’Espurnes del Montseny i del grup de dansa de l’Escola Esther Cortés, finalista d’Eufòria Dance Kids. Per part de la Colla del Ferro i en col·laboració amb l’Ajuntament, aquesta edició acollirà el ballador Rafael (Fali) Jiménez, que sumarà una visió artística personal i reconeguda. "La festa és un projecte de poble on hi participa canalla, joves i adults, entitats, escoles de dansa, músics i colles convidades. Aquesta suma de complicitats és el que fa del Ball de Gitanes un referent de la cultura popular catalana", asseguren des de l'organització.