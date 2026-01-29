El nou pla de Rodalies invertirà a Sant Celoni i Granollers

L'actualització del pla de Rodalies 2020-2030 s'ha presentat aquest dimarts i eleva la inversió fins als 8.037 milions d'euros, un 26% més i 1.691 milions extra respecte al pla vigent. Segons la memòria que ha fet pública el Govern, una part dels 637 milions que es destinaran a obres d'adaptació de la infraestructura s'invertiran a les instal·lacions de Sant Celoni i Granollers. "Som conscients que el pla no solucionarà els problemes d'un dia per l'altre. Però és una aposta clara per Rodalies i representa un canvi de ritme colossal", ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
En concret està previst que les dues estacions ampliïn les vies d’estacionament, una infraestructura que, segons apunta el Govern, permetrà absorbir les necessitats derivades de l’increment de la flota en 53 nous trens. "Així es millorarà l’operativa del servei i s’augmentarà l’eficiència de xarxa", asseguren en el document.
Aquesta mesura del Pla s'emmarca en la voluntat de consolidar i ampliar els elements de suport perquè siguin adequats a la provisió del servei. I ho fa en dos àmbits que es consideren estratègics. D'una banda, en la disponibilitat de vies d’estacionament de 200 metres a les capçaleres de la xarxa, com les que es preveuen a Sant Celoni i Granollers, que tenen l'objectiu de donar cabuda a l’increment de trens inclòs al Pla. Aquestes mesures a les vies també es contemplen a La Garriga, Mataró, Maçanet-Massanes, Sant Vicenç de Calders, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, l’Estació de França i Martorell.
L'altre factor clau és la planificació i construcció de set tallers, un dels quals està previst a Granollers. Aquestes actuacions volen garantir una adequada proporció d’aquests equipaments amb relació al parc mòbil previst per a assegurar l’operació, el manteniment i la disponibilitat dels nous trens. "Es tracta d'una actualització imprescindible d'un pla per a Rodalies. Un sistema ferroviari que ha demostrat les seves febleses en els darrers anys, arrossega dècades de desinversió i no ha estat a l'altura", ha reconegut la consellera de Territori.
Mantenir i modernitzar la infraestructura de Rodalies
El nou pla de Rodalies posa sobre la taula una inversió de més de 1.340 milions d'euros en el període 2026-2030 en mantenir i modernitzar la infraestructura. De fet, incorpora un total de 287 noves actuacions encaminades a garantir "les condicions òptimes de la infraestructura", des de túnels, vies, trinxeres, ponts, viaductes, terraplens i talussos fins a sistemes de seguretat, telecomunicacions i energia.
Destaquen actuacions en infraestructura per valor de 284 milions (25 actuacions en ponts i 11 en túnels); 158 milions en instal·lacions de seguretat; 115 milions en actuacions en via; 225 milions en actuacions d'energia; 43 milions en actuacions a passos a nivell; i 444 milions en millora de les instal·lacions de Protecció Civil i seguretat en túnels.