Sant Celoni pacta amb Salut millores en l’assistència sanitària

L'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta i la consellera de Salut, Olga Pané, han signat un Pacte de Ciutat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament per millorar la qualitat de la xarxa sanitària del municipi. El document preveu actuacions en les diferents línies assistencials, les infraestructures, l'ampliació de serveis, l'organització dels centres, i la redacció d'un pla director i funcional per a l'Hospital de Sant Celoni, que serà el primer pas de la futura ampliació.
La signatura del pacte s'ha fet amb presència de representants del Departament de Salut, la gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, el tinent d'alcalde, Albert Planas, i el cap de l'oposició Raül Garcia, de Junts per Sant Celoni i la Batllòria. La consellera Pané, que també ha visitat les instal·lacions de l'Hospital de Sant Celoni, ha fet una bona valoració del pacte, que ha estat fruit de la cooperació amb l'Ajuntament. “La col·laboració entre administracions ens permet fer passos endavant molt significatius. Quan veiem què podem aportar els uns i els altres i ho fem en favor del ciutadà, el sistema funciona molt millor”, assegura.
Construcció del nou CAP i ampliació de serveis
La consellera Pané ha avançat que la construcció del nou Centre d’Atenció Primària començarà aquest el tercer trimestre d'aquest 2026. El nou centre s’ubicarà en uns terrenys cedits per l’Ajuntament entre les vies del tren i la C-35, a l’aparcament de La Forestal. Es calcula que les obres tardaran uns tres anys a completars-se del tot. "Hem de fer un replantejament dels caps que s'han quedat petits i incorporar el conjunt de l'atenció de primer accès per al ciutadà", ha explicat la consellera.
En aquesta línia, s'ha detallat que a banda dels serveis habituals del CAP, el centre incorporarà també atenció a la salut mental i a la salut sexual i reproductiva, especialitats que ara es donen a Granollers. El document també determina que en els espais que alliberaran les actuals instal·lacions del CAP es planifiqui l’ampliació de l'Hospital de Sant Celoni. "En els pròxims temps transformarem el concepte dels hospitals tenint en compte les tecnologies que arriben", ha explicat Pané.
Més enllà de reflectir els compromisos en la millora de la xarxa i l’atenció sanitària, el Pacte inclou una menció explícita a seguir treballant, conjuntament amb la conselleria de Drets Socials i Inclusió, per a la construcció d'un dispositiu social al municipi. Un dels compromisos que s'han impulsat des del ple de l'Ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració de la societat civil.
Definir el pla director de l'Hospital de Sant Celoni
La consellera ha concretat que el primer pas serà redactar un pla director que dibuixi quines són les necessitats reals de l’Hospital de Sant Celoni i com ha de ser la remodelació del centre. "L'Hospital de Sant Celoni estava pensat per una població d'una demografia determinada que ha canviat els darrers anys i, per tant, ara ha de canviar també aquest centre sanitari per adaptar-se a les noves necessitats", ha declarat.
Això comportarà també una previsió de l'atenció especialitzada al Baix Montseny i del dispositiu necessari a Sant Celoni amb la redacció del pla funcional. "Tot allò que puguem apropar al ciutadà, la idea és que estigui aquí a Sant Celoni, però hi ha tractaments que cal mantenir-los centralitzats. Hi ha patologies amb pocs casos i que requereixen un servei més especialitzat, aquí mai tractarem un càncer d'ull, per exemple", afirmen. D'acord amb aquesta idea, asseguren que l'hospital haurà d'oferir "una cartera de serveis sostenible des del punt de vista econòmic, tecnològic i del coneixement dels professionals".
El director gerent de l'Hospital, el doctor José Antonio Neguillo ha destacat a NacióBaixMontseny la importància de "posar ordre" a l'espai sanitari del Baix Montseny i definir el pla funcional, que determinarà quins equipaments són necessaris per atendre bé a la població. "És vital concretar quina cartera de serveis tindrà l'hospital per definir els usos de l'espai de l'ampliació", afirma. Paral·lelament, es treballarà per a la millora dels processos assistencials amb l'aplicació de noves tecnologies al centre.
Una Taula de Salut del Baix Montseny
Altres punts del Pacte de Ciutat fan referència a promoure una aliança estratègica entre les fundacions de l’Hospital de Sant Celoni i de l’Hospital de Granollers per coordinar serveis, especialitats i recursos humans, amb la voluntat d'afavorir una gestió més eficient que posi al centre l’atenció a la ciutadania. Alhora, es contempla el desdoblament de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Celoni. També preveu crear la Taula de Salut del Baix Montseny, amb entitats civils, ajuntaments i proveïdors de salut del territori.
La gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, ha concretat que es vol oferir una atenció de proximitat i comunitària. "Quan parlem de Baix Montseny ens referim al vessant comunitari i de quina manera ens podem apropar, no només d'una manera sanitària, sinó també social, a aquesta població que pot venir a Sant Celoni per fer-hi activitats. Per aquest motiu estem replantejant el pla funcional", ha explicat.
No obstant això, que la població dels municipis gironins del Baix Montseny pugui beneficiar-se de l'ús habitual d'aquestes instal·lacions "dependrà de l'aprovació de les àrees integrades, sanitàries i socials i tot el mapa sanitari". En qualsevol cas, han deixat clar que la prioritat és la població que ja és atesa per l'Hospital i per l'Atenció Primària de Sant Celoni. "Estem en un territori on cada cop viu més gent i on hi ha molta població d'edat avançada, per això hem de mirar de quina manera els podem apropar la nostra activitat. És la part més rural de la Regió Metropolitana Nord", ha exposat Calle.
Millora del finançament a l'Hospital de Sant Celoni
D'altra banda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha destacat que el finançament del centre s'ha millorat per donar resposta a una de les principals reclamacions que feia l'Hospital de Sant Celoni. "Tot i la limitació pressupostària que hem tingut, hem incrementat les tarifes, de manera que els centres tinguin la capacitat de respondre als nous requisits a la seguretat social", ha explicat.
El director gerent de l'Hospital, el doctor José Antonio Neguillo ha confirmat que l'ajuda econòmica i la interlocució amb la gerència de la Regió Metropolitana Nord ha estat notable. "S'ha incrementat el pressupost, però sempre falta. Com a proveïdor del servei la meva tasca és intentar que s'inverteixi el màxim per millorar-ne sempre la qualitat", ha declarat.
Reforma de l’àrea quirúrgica
El 2025 l’Hospital ja ha fet algunes actuacions importants i ha reformat l'àrea quirúrgica. Les obres han afectat tota la tercera planta, amb un total de 510 metres quadrats. Ara el centre disposa de tres quiròfans, dos de cirurgia major ambulatòria i un de cirurgia menor; una sala d’endoscòpies, on també es pot fer cirurgia menor; i una sala de reanimació per a vuit pacients. "Teníem unes instal·lacions i un equipament molt vells, ara el personal podrà treballar molt millor i el pacient estarà més ben atès", va explicar Neguillo en declaracions a aquest diari.
El projecte d'ampliació s'ha fet amb PMMT, una empresa especialitzada en construccions "innovadores" i sense petjada ecològica. "Un dels requisits de l'Hospital és que fos un projecte respectuós amb el medi ambient i que garanteixi l'eficiència energètica de l'edifici", va explicar el director.