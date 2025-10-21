Presenten un pla per atendre millor els pacients crítics als hospitals del Vallès Oriental

Prop de 140 professionals de l’àmbit de les cures intensives, urgències i emergències d’arreu de Catalunya s’han reunit aquest octubre a l’Hospital General de Granollers per participar en la jornada de presentació del nou circuit d’atenció al pacient crític i semicrític del Vallès Oriental. Aquesta iniciativa vol reforçar la coordinació entre els hospitals de la comarca i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) per garantir una atenció més ràpida, segura i propera al pacient.
El projecte, impulsat conjuntament per l’Hospital de Sant Celoni, l’Hospital General de Granollers, la Fundació Sanitària Mollet, el SEM i la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, permetrà que la major part dels pacients greus puguin ser atesos dins del territori sense necessitat de ser traslladats a hospitals de fora del Vallès Oriental.
Donar resposta al pacient crític
El nou circuit defineix els protocols d’actuació i derivació entre els tres hospitals i assegura que cada pacient sigui atès al nivell assistencial que requereix segons la seva gravetat. També incorpora un sistema d’alerta precoç per detectar el deteriorament clínic, així com una xarxa de formació i sessions conjuntes per enfortir la comunicació i la confiança entre equips.
En la inauguració de la Jornada la directora del Sector Sanitari Vallès Oriental de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Roser Vallès, ha subratllat la importància del nou circuit per garantir la continuïtat assistencial i optimitzar els recursos del territori. “És un exemple clar de com, quan compartim objectius i treballem coordinadament, és un pas endavant per tota la comarca", assegura Vallès.
Segons el Servei de Medicina Intensiva i del SEM de l’Hospital General de Granollers, Pau Garro, aquest projecte és fruit de la cooperació entre tots els centres i el SEM. "Ens permet donar una resposta més eficient i humana als pacients més greus, sense fer-los sortir del seu lloc de residència”, explica.
La jornada va tenir lloc a l’Aula Magna de l’Hospital General de Granollers i va servir per compartir coneixement i innovació. Les xerrades, que també s’han pogut seguir en línia, van reunir prop de 140 professionals que han compartit experiències i projectes en l’àmbit de l’atenció al pacient crític.